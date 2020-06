Exhorta SSM a la donación altruista de sangre

Morelia, Michoacán, a 14 de junio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reconoce y agradece el apoyo de donantes de sangre voluntarios por su labor altruista, y a la vez hace un exhorto a la población, a que acuda a regalar vida a través de su donación.

Lo anterior, en el marco del “Día Mundial del donante de Sangre”, a celebrarse el 14 de junio de cada año, donde se intensifican las campañas de concientización y sensibilización sobre la importancia de la donación.

Sin embargo y derivado de la contingencia por COVID-19, este proceso de recolección altruista se ha reducido, por ello, es importante que las y los michoacanos acudan de manera voluntaria a donar sangre, lo que se traducirá en una mejor respuesta a la demanda en caso de una contingencia grave, como la emergencia obstétrica o cuando se requieren grupos sanguíneos poco frecuentes.

La SSM trabaja en cambiar a donantes de reposición, por donantes voluntarios y así mejorar la calidad de vida y la salud de muchas personas que requieren de este vital líquido, como es el caso de los niños con cáncer.

Donar sangre no implica ningún riesgo para la salud ni produce aumento de peso, la extracción se realiza con material 100 por ciento estéril, que se desecha tras la donación y el organismo recupera la sangre a los pocos días; por ello, es importante acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno y ser mayores de 18 años y menores de 65 años.

Así como no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas, no tener alguno de los factores de riesgo.

Anualmente el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), de la SSM capta alrededor de 26 mil unidades de sangre, a través de los doce puestos de sangrado que se tienen en Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruándiro, Sahuayo y Los Reyes.

A través del CETS, se abastecen 22 hospitales de la SSM, con servicio de trasfusión con unidades de sangre mensuales (mil unidades aproximadamente a hospitales de la capital michoacana y 800 a los del interior del estado); además de concentrados eritrocitarios, plasma normal, plasma fresco congelado, plasma normal envejecido y concentrados plaquetarios sólo si lo solicitan.

Gracias al trabajo conjunto que realiza el personal de la institución, la unidad es considera una de las mejores a nivel nacional, y los servicios que se otorgan son bajo altos estándares de calidad y seguridad.