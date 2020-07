“Falta de acuerdos sobre el reparto de espacios entre los diputados retrasa el nombramiento del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán”

Por Fuerza Migrante sin fronteras A. C. ONG

En esta época de crisis derivada de la pandemia del covid-19, la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán está de manteles largos, pues, ha renovado la mesa directiva del Congreso apostando por reestructurar y reforzar a dicho poder del Estado, que había perdido credibilidad por los bajos resultados esperados en beneficio de la sociedad.

El cambio de la presidencia de la mesa directiva, pudiera tener dos posibles aristas, la primera que hipotéticamente pudiera ir más encaminado por intereses políticos y económicos, que por estrategia de reforzamiento de éste honorable Poder del Estado, lo que nos pondría a pensar, que el rumbo del quehacer legislativo, irá más encaminado a temas electorales, en vez, de darle prioridad a las problemáticas que son de suma urgencia solucionar cuando la pandemia se agudiza cada vez más; y la segunda, es que la designación de la nueva presidenta, oxigene toda la estructura del congreso, con la finalidad de que el trabajo legislativo vaya más encaminado a beneficiar a los gobernados, y sobre todo que haya congruencia entre los ideales que se pregonan y el actuar mismo.

Es sabido que los legisladores Locales, buscan a todo modo mantenerse dentro de la esfera de poder para seguir formando parte de la toma decisiones, sobre el rumbo del Estado, pero, la realidad es que, su trabajo ha quedado mucho a deber. Tienen una agenda legislativa totalmente atrasada; la cual, esperábamos sacaran adelante dentro de este periodo de contingencia, pero, la realidad es que han quedado rezagados, por el ausentismo que hay por parte de varios legisladores, dentro de las sesiones remotas que realiza en Congreso.

No Habrá que recordarles a los diputados de la LXXIV Legislatura de Michoacán, que, los comicios serán realizados el siguiente año, que, por el momento, deben de sacar adelante los nombramientos pendientes de titularidad de los diversos organismos del Estado. Hay nombramientos que casi llevan un periodo de retraso de casi un año, y, en un Estado democrático esto no debe de ser permitido ni mucho menos consentido. Pero, esto ya se ha tornado como algo normal en Michoacán, pues, el Congreso al ser la autoridad facultada para realizar estos procesos de designación, no les interesa en lo más mínimo y no les da el seguimiento.

Uno de los organismos, por su relevancia, que no cuenta con titular y que ha sufrido las implicaciones y estragos que conlleva, es sin duda alguna la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues, quién, quedó al cargo provisionalmente de éste organismo ha excedido sus funciones como encargado de dicho organismo. Fue por ello, que en lo que solamente ha participado el Congreso, fue, en amarrarles las manos para que dejara realizar acciones internas que por ninguna disposición normativa estaba facultado para realizar. Además, de no contar con la preparación o formación correspondiente para desempeñarse en el cargo.

Para diciembre de 2019, debía ya contarse con un titular de la CEDH, pero, con la famosa urna embarazada, donde, debía haber 40 votos, aparecieron 44, hubo un fraude a toda luz sin que haya sido investigado ni sancionado, ya que si hubiere sido una urna electoral ya estarían en los Tribunales en espera de una sanción a los responsables. Sin embargo, cabe señalar que la Constitución Estatal, prevé que, al no darse la mayoría calificada, se realizaría una segunda votación, misma que no fue concluida la misma noche del fraude, sino, hasta tiempo después. La misma Constitución prevé, de no tenerse ganador, las Comisiones de derechos humanos y justicia del congreso, deberán de elegir una nueva terna, pero, la realidad es que ha casi más de 7 meses, no se ha elegido esta nueva terna, y las violaciones a derechos humanos aumentan en Michoacán.

La Comisiones de derechos humanos y de justicia del congreso, han quedo totalmente paralizadas para preparar el dictamen correspondiente para emitir una nueva terna y a la brevedad elegir al nuevo Ombudsman, quien, jugará un papel importante para hacer frente a la problemática creciente e imperante que hay en Michoacán en materia de derechos humanos, y, que se agudiza más con la pandemia del covid-19.

El Congreso de Michoacán ha incumplido con toda la intención con las disposiciones constitucionales federales y locales, para, designar al nuevo protector de los derechos humanos de los michoacanos. Pero, pareciera no importarles; aunque, habrá que señalar, que, ante estas comisiones legislativas, puede hacerse uso de los medios de control constitucional para exigir a la LXXIV Legislatura de Michoacán, que, realice su trabajo para designar al nuevo Ombudsman.

Los cambios seguirán dándose en el Congreso, y esperemos que no solamente por intereses políticos, sino verdaderamente por los cambios que necesitamos nosotros como sociedad, y uno de ellos es que la mesa directiva y a las comisiones de justicia y derechos humanos, retomen el proceso de elección de forma libre y democrática de la Presidencia Estatal de los Derechos humanos, para no pensar mal y que concluyamos que tal vez exista un escenario, en el que aún no se han repartido los espacios para los familiares, amigos y conocidos de los diputados que apoyarán a quien pudiera quedar en el cargo. Esta idea no debemos de perderla, pues, esto se pudo haber dado en la elección pasada de diciembre de 2019.