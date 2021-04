Feministas presionan al Congreso; exigen analicen propuesta para despenalizar el aborto

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Mujeres feministas se manifestaron en el Congreso del Estado, exigiendo analicen la propuesta que entregaron hace do meses para la despenalización del aborto, y que está parada en la Comisión de Justicia.

Con sombrillas y pancartas, la integrantes de colectivos recordaron que hoy hace 14 años en la Ciudad de México se aprobó el aborto legal, mientras esperan que Michoacán siga ese camino.

Sofía Stamatio, vocera del ILE recordó que la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso da 90 días a cada Comisión para dictaminar las iniciativas, razón de ello que se presione al Poder Legislativo. Es fecha que los diputados no se han acercado a los colectivos ni han realizado ninguna mesa de trabajo para tomar el tema.

Señaló a los legisladores de tener nulo interés en el tema por están distraídos en el proceso electoral:

“Si hubiera interés ya habríamos avanzado en el tema, ahorita todo está puesto sobre las elecciones y cuando no son, está puesto el ojo en otro tema nunca en los derechos de las mujeres, siempre somos materia que puede irse postergando (…) Todos los candidatos se declaran feministas, es el título de moda, no vemos propuestas reales, no vemos que se acerquen, no vemos que haya mesas de trabajo “

La vocera advirtió que de quedarse la propuesta en la congeladora, seguirán intentando con más. “No nos cansamos, si no es en esta legislatura, será en la siguiente”.