Filtran audio de Diputado Panista en donde explota en contra del Auditor Superior de Michoacán

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La filtración de un audio de una reunión entre la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO), evidenció la molestia del diputado local del PAN, Javier Estrada Cárdenas, contra el Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, al grado de amagar con su destitución.

Según filtración a medios locales, la reunión se llevó a cabo en noviembre del 2020, ante los resultados e irregularidades de investigación sobre el Congreso del Estado.

“Entonces hagamos algo”, propone una voz que es identificada como de Brenda Fraga Gutiérrez (PT), a lo que Javier Estrada responde exasperado:

“Yo propongo la destitución del Auditor, es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecina, somos sus patrones le guste o no le guste (…) Son mamadas, yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene porqué esta cuestionando que el dinero se lo gastó con X y con Z, nada más para exhibirnos como Congreso”

Y agrega: “¿Quién se cree? Y nosotros vamos a estar cruzados de brazos, estamos pendejos, estamos pendejos la verdad. A mi no me va a amedrentar, a mi lo que me hace es encabronar y que saque una y que saque otra, que chingue a su madre”. Estrada Cárdenas tildó al Auditor de “salvaje”.

Es de recordar que la LXXIV Legislatura, dotó a la ASM de autonomía en el 2018.

Brenda Fraga, comentó que la molestia contra el encargado de la fiscalización de los recursos públicos, también se ha hecho saber l interior del Grupo Parlamentario del PT.

“En mi bancada piensan lo mismo, que está abusando, de hecho Balta me extrañó porque estuvo muy insistente el fin de semana respecto la autonomía por el hecho de que está saliendo información que no le ayuda a nadie”.