“Firma de acuerdo federal con gobernadores, es contradictorio”, señala Aureoles Conejo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el acuerdo acordado entre la Federación y los gobernadores para no entorpecer el proceso electoral, es sólo un blindaje a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Además de que el mandatario estatal criticó que los gobernadores no firmaron ningún documento, ni tampoco hubo un intercambio de ideas.

“A mi no me dieron ningún documento para firmar, ni nada entonces no entendí realmente a qué nos llevaron; nos sentaron ahí como escuelita. Lo que abona no está de más, pero ir a México sólo a escuchar una clase de historia nos la podemos echar por un Zoom, pero además yo siento que es una estrategia del presidente para blindarse porque cómo dice que no te entrometas en las elecciones, cuando él se entromete todos los días”.

En entrevista, el gobernador michoacano señaló que el presidente únicamente está pensando en el proceso electoral y poco le interesa el resto de los temas que aquejan al país, como la reactivación económica, la educación, la epidemia de coronavirus o hacer una mejor planeación en la estrategia de vacunación contra el Covid-19.

“Por lo que veo el presidente sólo está pensando en campañas y en elecciones. Yo les decía que se me hace redundante que te convoquen a no entrometerte en las elecciones cuando esa está prohibido en la Constitución, en las leyes y en las reglas y criterios que establecen los órganos electorales, sin embargo, no está de más, yo acudo con mucho gusto. Lo que no entendí finalmente es para qué nos convocaron”.

Por último dijo que, el acuerdo de ayer es contradictorio, ya que los “Servidores de la Nación” a cargo del gobierno federal se encargan de lucrar política y electoralmente con la vacuna, hechos que apuntó, los partidos políticos deben denunciar”.