Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Pese a que la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la defensa de Diego Urik M. (presunto feminicida) ha solicitado que el caso de Jessica González Villaseñor se mantenga en lo privado, la familia de ella se ha negado y ve en los medios de comunicación una herramienta para presionar a que se haga justicia por la joven maestra.

Lo anterior lo dio a conocer la señora Verónica Villaseñor, madre de la víctima, toda vez que recuerda el tiempo que ha pasado desde el feminicidio y el juicio contra el imputado aun no inicia.

“Se fijan cómo nuestras leyes dan pie a que todo esto continúe y siga creciendo; lo he hecho público simplemente para que se den cuenta que esta maldad está al alcance de cualquiera de nosotros, pero las leyes no mandan el mensaje correcto. Ya vamos para un año y no es posible que esté el proceso en amparo”.

Lo anterior posterior a la audiencia en donde se desahogó el testimonio del médico forense que llevó a cabo la necropsia, y quien constató que las 31 lesiones detectadas en el cuerpo de la docente asesinada fueron hechas con crueldad.

“Ha sido solicitud de los abogados y de la Fiscalía para que no haya medios; ni siquiera tengo porqué entenderlos, pero ellos lo único que no quieren es que se filtre información para que el juez no nos vaya a echar abajo alguna prueba. Mi decisión ha sido esta: quiero que ustedes -los medios de comunicación- se den cuenta de lo mal que estamos”.

La familia de Jessica lamentó el retraso en el proceso, que se mantiene en pausa por dos amparos presentados por la defensa de Diego.