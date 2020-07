Frenaaa, esfuerzo descafeinado

Christián Gutiérrez.

En Morelia, Michoacán, como en otros lugares del país, salieron a manifestarse en caravana de vehículos en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece motivo de análisis comunicacional.

El domingo 12 de julio, se consignó en algunos medios que se manifestaron unas 200 personas, con la idea de que López Obrador renuncie a su cargo de Presidente de México.

Con sinceridad, el Frente Nacional AntiAmlo (FRENAAA), me parece una iniciativa muy interesante, pero sin la fuerza debida, desde una perspectiva de comunicación. ¿Por qué lo digo?.

Dos argumentos:

1. Me parece una iniciativa tan interesante, como positiva, porque los ciudadanos mexicanos, particularmente los que no forman parte de partidos políticos, deben transitar rápidamente a ser una sociedad mucho más consciente; ser ciudadanos mucho más despiertos; y a exigir mucho más cuando creen que algo malo sucede en el sistema político mexicano. El que exista un grupo de inconformes en contra del Presidente de México -como también los hay a favor-, no es malo y sí por el contrario, permite que la vida democrática en el país no se estanque.

Además, a la mayoría de los Partidos Políticos y de los gobernantes tradicionales, suele interesarles tener una sociedad “adormilada”, porque eso les permite perpetuarse en los cargos públicos sin la necesidad de sortear tanta presión social. Esto debe cambiar, y este tipo de presión ciudadana siempre será mejor que vivir en un democracia simulada.

2. Me parece una iniciativa sin mayor fuerza por la comunicación y el mensaje que manejan, por lo menos acá en Morelia, Michoacán. Exigir que el Presidente de México renuncie, no espanta a nadie y no conectará con nadie que esté fuera del círculo del FRENAAA; ¿por qué?, porque se necesita ser ingenuo para creer que López Obrador renunciará. Sencillamente, no sucederá, por lo tanto, su mensaje nunca será una victoria que puedan potenciar con neurocomunicación y neuromarketing estratégico.

Pienso que una estrategia de neurocomunicación y neuromarketing político, les puede ayudar a encuadrar el mensaje(s) que supongo, desean posicionar en la mente de las personas. El mensaje, debe ser uno que conecte con el cerebro de los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, salvo que los de este Frente AntiAmlo sean conscientes que solo conectarán con sus iguales y que por su cantidad, en las urnas no lograrán victorias formales.

¿Será difícil lograr esto? No. De hecho, me parece que ya lograron lo más difícil y con neuromarketing, podrían trazar una estrategia cuyo objetivo sea generar un “efecto gregario”, lo cual los convertiría en un movimiento aún más poderoso.

El Frente Nacional AntiAmlo, es una muy buena iniciativa ciudadana, que bien puede afinarse.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

