Globeros del Centro Histórico sin ventas desde hace una semana

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 28 de marzo de 2020.- Los globeros del Centro Histórico están al borde de la quiebra, según reportan los oferentes, esto debido al periodo de contingencia por el Covid-19, los oferentes señalan que esta semana no han vendido más allá de 100 pesos.

En un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, este medio de comunicación pudo constatar que las calles están casi vacías, no hay niños jugando en las plazas y con ello, no hay venta de este tipo de insumos.

“Ahorita no hay gente por ningún lado, si vienen son puros adultos o chavos, pero ellos no nos compran, los niños son quienes nos dan de comer y sin el encendido de Catedral, ni las misas, no vendemos nada“, dijo Rosa María Suarez, comerciante.

Por su parte, Norberto Peña Nabo, vendedor de globos en la plaza Melchor, mencionó que debido al encierro voluntario de la ciudadanía, sus ventas han caído de manera sin precedente, tanto así que su única venta en la semana la realizó el día de ayer por un valor de 60 pesos.

“No sacamos ni para los transportes, pero que hacemos, sino vendernos no comemos, vamos a ver hasta donde aguantamos“, señaló.

Al preguntarles acerca de apoyos o créditos con entidades de gobierno, los oferentes dijeron desconocer la opción, además Peña Nabo refirió que un préstamo no es una opción ideal para su negocio.

“¿Qué pasa si me prestan y no tengo para pagar en un mes o en dos? Esta situación se ve que va para largo y nosotros no sabemos qué hacer“, finalizó.