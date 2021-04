“Hay que enfocarnos en el tema de seguridad y en Aguililla”, evade SSP incidente del gobernador con civil

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, el hecho de ayer en dónde el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, empujó a un civil en la plaza de Aguililla es irrelevante en comparación con el problema de inseguridad, enfrentamientos y cortes carreteros que se viven en el municipio.

Ante los medios de comunicación, el titular de la SSP pidió que el enfoque principal sea la seguridad de la zona y las acciones que el gobierno estatal y las fuerzas castrenses, estarán llevando a cabo.

“No voy a juzgar de ninguna manera la actuación del mandatario, por el contrario reiterar que el problema no es el gobierno, el problema son las células delincuenciales que no permiten el libre tránsito en esos tramos carreteros”.

Es de recordar que la versión del Poder Ejecutivo, es que el manifestante es parte de un grupo de halconeros de la región.

Patrón Reyes insistió en que el problema no es el gobierno estatal ni el mandatario:

“Nosotros no somos los que estamos ocasionando los cortes carreteros, no somos los que estamos impidiendo el libre tránsito, no somos los que no dejamos salir a los enfermos. Nuestros esfuerzos deben enfocarse en devolverle los derechos a la población y ahí estaremos con ellos o a pesar de ello”.