¡Héroe a los 3 años! Salva a su mejor amigo de ahogarse (+Video)

Esse vídeo serve de alerta para quem tem piscina em casa e crianças. Graças a Deus o final é feliz, pois Deus mandou a terra sob meus cuidados meu filho, meu pequeno Arthur, um verdadeiro herói!!! Herói da vida real, meu orgulho. Arthur salvou a vida de seu amigo, salvou a alegria do sítio três corações. Foram 30 segundos de descuido, o filhinho do caseiro saiu de casa sozinho, sem avisar sua mãe e em direção à piscina. Não descuidem! No meu coração só gratidão pela vida do amiguinho do Arthur. E orgulho da atitude corajosa, rápida e cheia de amor do meu filho… Obrigada Deus!