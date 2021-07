Hipólito Mora deja la política, no descarta aceptar llamado de Bedolla

Morelia, Michoacán.- El ex fundador de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora Chávez, anunció su retiro de la política y su regreso a La Ruana, tras su intento de convertirse en gobernador del estado, representando al Partido Encuentro Solidario.

En entrevista, se dijo decepcionado de las votaciones, especialmente de los ciudadanos que no buscan un cambio:

“Por lo pronto yo me voy a La Ruana a seguir en mi trabajo, en mi casa y se llega a necesitar que participe en la política lo voy a hacer (…) Me siento en parte decepcionado porque he visto a mucha gente que están acostumbrados a que les pateen el trasero y siguen votando por los mismos y búsquenle ejemplos de quiénes están y van a estar en el gobierno”.

Recordó que el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla lo buscó antes de la jornada electoral para que formara parte de su proyecto, pero el terracalenteño se negó y no descarta participar ahora en la política si nuevamente es llamado por el morenista.

“Alfredo Ramírez me invitó antes de las votaciones para que participara con él, le dije que yo me iba a mantener con el PES y que se me hacía vergonzoso declinar por otro y así me mantuve. Quedamos en platicar después de las votaciones y no me ha vuelto a buscar”.

¿No descarta un escenario si lo llegara a invitar?

Platicaríamos con él, con Alfredo.

Para Hipólito Mora, la pérdida de su hijo en un enfrentamiento a balazos en el 2014 y la lealtad a los autodefensas que lo siguieron, son los motivos por los que sigue levantando la voz en temas de inseguridad a pesar de que viva bajo constantes amenazas mortales. “La lucha se inició y después me pegaron donde más le duele a un padre de familia, por eso sigo hablando y por eso sigo gritando; si antes no tuve miedo cuando convoqué a tomar las armas, imagínense si tengo ahorita”, señaló.