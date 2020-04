Hoteles en CDMX dan servicio gratis a médicos que atienden coronavirus

Al menos 150 hoteles en la Ciudad de México ofrecen habitaciones gratuitas al personal médico que atiende casos de coronavirus (COVID-19) y no quiere contagiar a su familia.

Dulce es doctora, es la encargada de intubar a los pacientes con COVID-19 en el Hospital General Zona 2 del Seguro Social en la Ciudad de México.

Pasa más de ocho horas en contacto con pacientes y personal hospitalario, vive con su madre y su pareja, y hace dos días, tomó una maleta para mudarse por tiempo indefinido a un hotel ubicado en la colonia Roma.

Dulce Reyes, médico anestesióloga del IMSS, señaló: “Ya era algo que tenía contemplado desde antes, incluso estaba buscando opciones de renta, pero bueno es algo difícil porque la gente te pide un tiempo y luego si dices que eres médico pues menos, está mi madre en casa y es la preocupación de cuidarla a ella, aunque convivíamos, yo trataba de no hablarle, la saludaba de lejos, comía algo y pues iba y me resguardaba en la recámara y prácticamente nos comunicábamos por el teléfono o por escrito, si es un estrés, no tanto por mí, sino por la salud de mi mamá que es una señora mayor de 70 años, hipertensa”.

Dulce, se hospeda en uno de los 150 hoteles de la Ciudad de México que, ante la emergencia sanitaria, ofrecen habitaciones gratuitas al personal de salud que decida distanciarse de su familia para evitar contagios de COVID-19.

Dulce Reyes, médico anestesióloga del IMSS, comentó: “La verdad se agradece, se agradece infinitamente y se valora, siempre he vivido con mi mamá, entonces ahorita la comunicación únicamente por teléfono, si es difícil la preocupación de no poder verla, es difícil, no te voy a negar que yo creo que todos tenemos miedo, todos los días que llegas encuentras rostros agradables y eso te ayuda, porque el estar lejos de tu casa aunque el lugar es muy cómodo, muy agradable, pues es difícil, es difícil acomodarte pero yo creo que vale la pena el esfuerzo y eso es lo que a mí me motiva, vale la pena por mantener a nuestra gente a salvo”.

Sergio Vera, director de marca MX Hoteles, dijo: “Esto que fue creado para que todos aquellos héroes que están en esta lucha con nosotros sean partícipes de esta gran iniciativa, queremos que duerman bien que descansen bien, que se puedan bañar, que se sientan atendidos, nosotros en cada momento estamos agradeciendo su labor y creemos que ahora es la mejor manera de que lo podamos hacer, es absolutamente sin cobro”.

A las 7 de la mañana, Dulce enciende su auto para ir al trabajo, mientras maneja 5 kilómetros, piensa en el bienestar de su familia y en la responsabilidad que tiene en sus manos.

Hoteleros, reciben al personal médico en sus instalaciones con dulces, botellas de agua y mensajes de agradecimiento.

Con información de Noticiero Televisa