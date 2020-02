Inconcebible la indiferencia de la Federación y Morena ante feminicidio: PRD

Morelia, Michoacán, a 17 de Febrero de 2020.- Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificaron como aberrante la indiferencia del Gobierno Federal y Morena ante la problemática que representa en México temas como el feminicidio.

El Presidente y Secretaria General del CEE-PRD, Juan Bernardo Corona y Araceli Saucedo Reyes, respectivamente, coincidieron en señalar que los casos más recientes, de Ingrid y Fátima, lastiman a la sociedad, y las autoridades no pueden ser omisas, indiferentes o apáticas ante estos hechos como lo está demostrando el Gobierno de MORENA.

Corona Martínez, sostuvo que el país no puede seguir con este camino de las ocurrencias, de la cerrazón e indiferencia como lo hace el Presidente de México, Morena y sus aliados, y sobre todo en temas como el feminicidio.

“Es vergonzoso y es aberrante la forma en que se conducen, no quieren hablar de asuntos sustanciales pero sí piden a las mujeres que no hagan pintas, pero no ofrecen acciones concretas. Esa Cuarta Transformación está fallando a México, a las mujeres”, afirmó Corona Martínez.

La Diputada Local y Secretaria General del CEE-PRD, Araceli Saucedo Reyes, deploró la indiferencia con que se ha conducido el Gobierno de la República ante el feminicidio.

“En México diariamente mueren 10 mujeres de forma violenta, hay un incremento del 10 por ciento en el número de feminicidios, y tan solo en el 2019 se registraron 3,400 casos en el país. Y el Presidente de México pide purificar la vida pública, y por otro lado, se analiza una reforma para eliminar el delito de feminicidio”, dijo.

La Secretaria General del CEE-PRD, subrayó que: “Las mujeres no podemos ser omisas ante esta falta de interés y de responsabilidad del Gobierno de la Cuarta Transformación. No podemos ver esto como casos aislados. Tenemos que levantar la voz. Desde el PRD-Michoacán decimos que no estamos de acuerdo con esa postura del Presidente, Andrés Manuel López Obrador”.

Asimismo, Saucedo Reyes calificó como irresponsable la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), de querer desaparecer el delito de feminicidio, con el argumento de que es más fácil comprobar el delito de homicidio.

A su vez, Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Equidad de Género del CEE-PRD, refirió que el PRD es el único instituto político que desde su Fundación, hace 30 años, ha abanderado la agenda de género, las causas de las mujeres, y siempre levantará la voz ante problemáticas como el feminicidio.