Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Con la participación de 6 mil 552 funcionarios de casillas y el 99.9% de las capacitaciones y entrega de nombramientos entregados, el Instituto Nacional Electoral en Michoacán se declaró listo para llevar a cabo la Consulta Popular el próximo domingo 01 de agosto.

Serán mil 284 mesas receptoras instaladas en todo el estado; mil 261 de ellas contiguas y las otras 923 básicas.

Es de recordar que son menos las cantidad de casillas, ya que se agrupan por sectores y cada una tiene la capacidad de recibir hasta 2 mil 100 electores. El 77% por ciento de ellas están ubicadas en escuelas. Tan sólo en Morelia, se estarán instalando 389 mesas receptoras.

En rueda de prensa, se informó que hoy es el último día para entregar 237 paquetes de papeletas, de mil 947 destinados para Michoacán.

El Vocero del INE en la entidad, Davis Alejandro Delgado Arroyo, recordó que la consulta no es vinculante, por lo que no se trata de un enjuiciamiento, es simplemente que los ciudadanos expresen si están o no de acuerdo en que se analicen las decisiones que tomaron ex presidentes y hacer justicia para posibles víctimas de esas decisiones.