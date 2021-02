Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, señaló el 20 de enero que conversó con el gerente general global de Pfizer para solicitar el adelanto en unos días la entrega de vacunas contra Covid-19 prevista para el 15 de febrero.

Autoridades mexicanas habían previsto que algunas dosis de la vacuna podrían ser entregadas por Pfizer entre el 8 y 10 de febrero, sin embargo, esto no será posible debido a las nuevas disposiciones de la Unión Europea respecto a la vacuna, por lo que estarían llegando a México como estaba previsto originalmente, el 15 de febrero, confirmó Hugo López-Gatell.

“(Pfizer) No está en posibilidades de anticiparnos, se había pensado el 8 o 10 de febrero tener al menos una parcialidad del embarque contemplado para el 15 de febrero, ya hoy es oficial, no será posible, y explica Pfizer que no es por su voluntad, y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador, sencillamente es porque las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea le impiden a Pfizer tener esa libertad de decisión, entonces, no tendremos embarque anticipado el 8 ni el 10, de modo que llegará el 15″, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Debido al retraso de entrega de vacunas de Pfizer, el calendario de vacunación para el personal de salud de primera línea tendrá ciertas modificaciones sin que esto afecte la efectividad de la vacuna, ya que la propia OMS y el grupo asesor técnico de México han dicho que el intervalo entre la primera y segunda dosis de la vacuna puede ser de entre 21 y 42 días sin ningún problema, comentó Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

“El mensaje principal para todos los colegas, personal de salud, que recibió su primera dosis entre el 13 de enero a la fecha, estas segundas dosis se van a cubrir la gran mayoría, en el embarque del 15 de febrero, en ese embarque estamos esperando cerca de 490 mil dosis y en el segundo embarque del 22 de febrero estamos esperando cerca de 511 mil dosis.

“Con esto podemos cubrir utilizando el esquema de 35 días a todo este personal que ha recibido la primera dosis y poder cubrir con estos dos embarques al personal de salud que todavía falta, que es una proporción menor pero aún tenemos personal de salud de primera línea en cada una de las entidades federativas e instituciones que todavía faltan por vacunar”, señaló.

“Hay vacunas adicionales en puerta, las que ya habíamos mencionado de AstraZeneca, pero comercializada por el Instituto Serológico de la india, ya fueron contratadas, no necesitan una nueva autorización de uso de emergencia, ésta ya se confirió a AstraZeneca el pasado 4 de enero de manera que es la misma y sólo se dará el trámite con el permiso sanitario de importación, esperamos que estén llegando pronto la siguiente semana, en este momento no puedo confirmar el dato de cuándo porque no lo tengo pero será la próxima semana”, señaló.