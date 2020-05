Instala Gobernador 5 unidades móviles para detección oportuna de COVID-19 en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 7 de mayo de 2020.- Ante la prioridad de cuidar la salud y salvar vidas, el Gobierno del Estado no se detendrá hasta tener bajo control la emergencia sanitaria por el COVID-19, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al poner en marcha 5 unidades móviles que fueron instaladas en los puntos con mayor índice de contagios por coronavirus en Lázaro Cárdenas.

“Lázaro Cárdenas es el municipio con mayor propagación de contagios en nuestro Estado, me preocupa y me duele que cada día se registren más y más casos de coronavirus. No voy a dejarlos solos ni solas, hoy iniciamos la implementación de un plan especial para evitar que se siga propagando este virus”, enfatizó.

Al dar el banderazo de arranque, el mandatario instruyó el despliegue de acciones especiales de prevención de contagios, así como la entrega de apoyo alimentario a sectores de la población en situación de riesgo, para evitar que las personas salgan de sus casas durante el período de confinamiento.

“Desde el inicio de esta crisis sanitaria, no hemos dejado de trabajar ni un momento para contener y mitigar esta enfermedad, y también para atender a las personas enfermas, estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance”, afirmó.

Por ello, el Gobernador insistió a las y los habitantes de Lázaro Cárdenas, donde concentran el 40 por ciento de casos positivos de la entidad, a que se tomen en serio las medidas sanitarias que piden las autoridades, principalmente el quedarse en casa, para acotar la velocidad del contagio.

“Necesitamos tomar medidas más drásticas, no hay manera de detener la enfermedad si la población no nos ayuda, vengo a pedirles que se tomen en serio las medidas sanitarias, que acaten las recomendaciones de uso de cubrebocas, lavado de manos y no saludarse ni de beso ni de mano, pero sobre todo la de quedarse en casa”, llamó el Gobernador.

Por su parte, Diana Celia Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán, explicó que ante el alto número de casos que se han registrado en Lázaro Cárdenas, la atención se ha intensificado en esta zona con la implementación de un programa epidemiológico y una estrategia integral, que ha consistido en la instalación del Centro Jurisdiccional de Operación y la activación de unidades móviles.

“En las unidades móviles se tendrá la aplicación de pruebas en espacios públicos para detectar a personas con coronavirus en todo el municipio, para de este modo, de encontrar casos positivos, aislar y ofrecer tratamiento médico de manera oportuna a quienes lo requieran”, dijo.

Incluye también, acciones para atender a la población más vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que tienen hipertensión, diabetes u obesidad.