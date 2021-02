Joven da a luz y al regresar a casa descubre que su novio y su madre escaparon juntos

Inglaterra.- Jess Aldridge de 24 años dio a luz en Ingleterra, sin embargo, al salir del hospital descubrió y que su madre y su novio y padre de su hijo se habían escapado juntos, pues se habían enamorado.

Su madre Georgina, de 44 años de edad, y su novio Ryan de 29 años, se enamoraron y comenzaron una relación a la cual le dieron “rienda suelta” cuando Jess ingresó al hospital para tener a su segundo hijo.

Tras tres años de relación con él, quien también es padre de su primera hija, se mudaron a casa de Georgina, para que los apoyara pues su segundo bebé venía en camino.

“Nos fuimos a vivir con mi mamá y mi papá después de que mamá dijo que ayudaría con el cuidado de los niños. Ella prometió que sería más fácil con el nuevo bebé, pero en realidad fue muy, muy difícil”, contó Jess.

“Estuvimos atrapados durante meses en la casa durante el encierro. Fue muy difícil, especialmente porque Ryan y mamá siempre estaban siendo tan coquetos. Me sentí tan incómoda, fue una experiencia horrible”, asegura.

“Una vez los confronté a ambos sobre eso y simplemente se encogieron de hombros y dijeron que no era nada. Siempre insistieron en que no había nada entre ellos, pero yo siempre sospeché que estaban tramando algo”.

El día de dar a luz llegó y cuando Jess volvió, Ryan se había escapado con su madre; “cuando volví a casa del hospital, todas sus cosas se habían ido. Sabía que Ryan estaría con mi madre, pero ninguno de ellos lo admitiría”.

“Mi mamá me dijo que no puede evitar de quién se enamora y Ryan me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes, lo habían estado planeando durante todo mi embarazo. El día después de que me enteré de que se separó de mi padre, quien se lo tomó muy mal. Está devastado. Esto estuvo sucediendo durante seis meses a mis espaldas”.

“Es la máxima traición. Esperas que una nueva abuela se enamore del bebé, no del padre”, finalizó la joven.

Con información de Upsocl.