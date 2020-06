Joven michoacano confronta a gringa racista en playa de California (+video)

Chavo Michoacano Confronta A Gringa Racista: ‘Ora Hija Del Cocho!’ La lady "cuerpo de cuche" se puso brava pero el michoacano no se dejó…!Michoacanos be like: En redes sociales se ha viralizado un video donde un chavo, originario de Huetamo y muy orgullosos de sus raíces, confronta a una lady gringa, whitetrash, blanca quien le reclama su presencia en una playa de California, en principio confundiéndolo con un afroamericano.Los ánimos se prendieron, sobre todo porque el chavo estuvo dispuesto a encararla y no dejarse sobajar por la mujer quien le encaraba refiriéndole que él no podía estar en ese lugar ya que no pagaba impuestos al gobierno a diferencia de ella.El chico sólo se burlaba más de la mujer cada que ella le soltaba un improperio, a lo que el huetamense le respondía con frases muy de Tierra Caliente “ora hija del cocho ¡arriba Michoacán! ..ora hija del ‘7’ Puro Huetamo!”, e incluso ya al finalizar la grabación, le suelta otra ‘flor’ al decirle “cuerpo de cuche”.