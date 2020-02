Joven sufre amenazas de muerte de su exnovio

México, a 13 de febrero de 2020.- A propósito de la conmoción por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México a manos de su pareja, una joven denunció públicamente estar amenazada de muerte por su exnovio.

Andrea Reyes Reyes publicó un video en el que detalla que su expareja, David Cabrini O. C., la violenta física y psicológicamente, delitos por los cuales tiene tres carpetas de investigación.

Posted by Andrea Reyes Reyes on Tuesday, February 11, 2020

Quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, que desaparezca, que me maten, hago responsable a David Cabrini O. C., porque estoy amenazada de muerte y ya no me voy a quedar callada”, dijo.

La joven, quien reside en la Ciudad de México, detalló que su exnovio tiene 29 años de edad y es “sumamente peligroso” por tener un fácil acceso a armas y contar con antecedentes penales.

Contó que en ocasiones anteriores, David Cabrini acudió a su casa a ‘tirar balazos’ y romper los vidrios del auto de su mamá. También ha violentado físicamente a sus amistades.

La semana pasada entró a mi casa, me golpeó. Me dio un golpe en el pecho muy fuerte que casi me mata, golpeó a mis perros. Fue a buscarme al trabajo, perdí el trabajo. Mi vida se ha pasado por una persona que está mal, que no entiende un no”, lamentó.

Andrea Reyes aceptó tener miedo, pero sentenció que “ya no quiero más violencia en mi vida”.

En su Facebook, la joven expuso que “en un rato”, David Cabrini le llega a llamar más de 30 veces y acude a su domicilio en carros diferentes.

Más de 30 llamadas en un rato. Más de 40 vueltas a mi casa en un carro diferente. Les dejo un audio de como me insultaba y decía que estaba loca. ¡COMPARTAN! DAVID CABRINI ORTIZ CASTAÑEDA. Posted by Andrea Reyes Reyes on Wednesday, February 12, 2020

En respuesta a críticas que ha recibido, la joven aseguró que su familia, amigos y vecinos han presenciado los ataques de su ex, ejemplo de ello fue en marzo de 2018, cuando la golpeó al salir de una reunión con amigos.

“Yo estoy hablando con la verdad, no me interesa qué piense la familia de este sujeto”, sentenció.

Con información de López-Dóriga