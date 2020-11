Julia, Paloma Mensajera que se reencontrará con su única hija tras 24 años sin verla

Uruapan, Michoacán, a 5 de noviembre de 2020.- A sus 65 años de edad, Julia Morales vive unos de los días más importantes de su existencia, hoy se reencontrará con su única hija, a la que dejó de ver hace 24 años.

También volverá a abrazar a dos nietas que ella se llevó pequeñas, cuando decidió ir a trabajar a Estados Unidos

“Hace 24 años que no la veo, es mi única hija, bueno tuve cuatro, pero se me murieron tres cuando estaban chiquitos. Estos años han sido difíciles porque se llevó las chamacas chiquitas, una tenía seis años y la otra tres, me dejaron en la tristeza, pero hoy gracias a Dios nos volveremos a encontrar”, señaló Julia visiblemente emocionada al abordar el avión en el aeropuerto de Uruapan.

Originaria de Guerrero, pero con residencia en Lázaro Cárdenas desde pequeña, Julia señala que ingresar a programa de Palomas Mensajeras ha sido de las mejores cosas que le han pasado a lo largo de su difícil vida.

“Yo no sé leer, nunca fui a la escuela, pero el amor por ir a ver a mi hija me ha hecho aprender muchas cosas y por eso pude inscribirme a este programa con el que estoy muy agradecida porque me han apoyado mucho para reencontrarme con mi hija. Yo nunca perdí la esperanza de volverla a ver, pero creo que sin Palomas Mensajeras quizá no hubiera sido posible”.

Con lágrimas en los ojos y los sentimientos a flor de piel, Julia agradece a Dios la oportunidad de volver a ver a su hija y la bendición que le dio a ambas para apoyarse mutuamente, pues en recompensa a todos los sacrificios que ella pasó para sacarla adelante cuando era pequeña, ella se hace cargo de su manutención desde que se fue a Estados Unidos.

“Cuando mi hija tenía un año nos abandono mi esposo y yo comencé a trabajar para sacarla adelante, trabajaba lavando carros, lavando ropa ajena, planchando, hasta que ella se fue y al poco tiempo me empezó a mandar dinero y me dijo que ya no trabajara, desde entonces ella me mantiene”.

Julia es integrante de un grupo de 17 Palomas Mensajeras originarias de LC que en unas horas se reencontrarán con sus seres queridos en California, ella conocerá a seis bisnietos y cuenta con una visa que a partir de este viaje le permitirá regresar a Estados Unidos cada que ella quiera.