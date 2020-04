“La Chilindrina” pide no abandonar a las mascotas durante la pandemia del coronavirus

México, 21 de abril del 2020.- La artista mexicana María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina“, emitió un mensaje este miércoles para generar conciencia sobre el cuidado de los animales durante este tiempo de pandemia, pidiendo a sus seguidores a cuidar de ellos y no dejarlos a su suerte.

“Quiero decirles que con esto del coronavirus a mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos, no lo hagan, ellos no te pegan el coronavirus, a ellos no les puede dar. Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá y a tu mamá, miren cómo si puedes (abrazar) a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios, ¡no los abandones!”, dijo La Chilindrina.

Además, la comediante invitó a sus seguidores de Instagram a no dejar de ver por sus animales domésticos, a amarlos y a protegerlos, pues consideró que son la compañía perfecta en este periodo de confinamiento, relató el portal de noticias Infobae.

Desde que inició la pandemia, ha habido un aumento de fake news sobre que los animales son portadores del coronavirus. A raíz de esa falsa información, varias familias han optado por abandonar a sus mascotas.

Tras la recomendación de la Chilindrina, varios seguidores de todo el mundo reaccionaron positivamente sobre el mensaje.

“Amo a la Chilindrina y con este mensaje tan hermoso, que es la muestra un corazón tan puro, la amo más, Qué video lindo. Los perritos jugando como niños jajajaja qué hermosos y qué lindo mensaje, Chilindrina, te queremos mucho”, escribió una seguidora.

“Siempre te sigo, ustedes sí son lo mejor que tuvimos, un programa sano y vos siempre con tu alegría. Un beso, hermosa. Muchas gracias por estar con nosotros y aguante La Chilindrina”, dijo otra follower.

Con información de: Canal 44.