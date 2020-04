La cuarentena me ha caído bien, relata adulta mayor

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 31 de marzo de 2020.- María Francisca Hortensia García, mejor conocida como “Mariquita Pancha Techa”, por sus vecinos y familia, es una mujer de 70 años, a la cual la cuarentena le ha sentado muy bien, según relata.

Desde hace 20 días, la ama de casa se mantiene aislada en su hogar, en compañía de su hijo menor, su mujer y su nieto, quienes cuidan de ella en el día a día.

La mujer señala que desde antes de que se cancelaran las clases, su familia le recomendó no salir a la calle en aras de evitar contagiarse del Covid-19, “en los primeros días sí salía a la tienda y a la farmacia, pero ahorita ya no puedo salir para nada y no lo extraño tanto, la verdad”.

Hortensia García aseguró que su hijo es quien se encarga de hacer los mandados cuando sale a trabajar, mientras que su nuera apoya con las tareas del hogar y entre las dos realizan todas las comidas para la familia.

“Yo casi, casi que nada más lavo los trastes y me pongo a ver el rosario por la tarde, a veces a jugar cartas y cosas así, me la he estado llevando tranquila, hasta eso”, acotó.

No obstante, con cierta melancolía en su voz, nos relató la tristeza que siente al no poder ver a su prima Delia, una mujer de su misma edad que ha estado toda su vida a su lado.

“Por Delia sí siento feo, porque todas las mañanas iba yo a ver cómo estaba, ella tiene problemas en las rodillas y ya casi no camina, y ahí andaba yo de ‘vete vamos a tienda, a las tortillas’, tantito pa’ que saliera y ahorita no sé cómo anda, porque tampoco puede salir”, mencionó.

Con respecto a los días venideros, la señora García se dijo optimista en la espera de que la “tormenta pase”, ya que dijo, a su edad lo mejor que puede hacer es disfrutar de lo que su familia le da.

“Yo estoy bien y me siento tranquila, pero no te creas, sí siento feo, por toda esa gente que no tiene quien los cuide, gente grande que tiene que salir a trabajar para poder comer y ya no están en condiciones”, comentó.

Como Hortensia García, en Michoacán hay una población de 510 mil 695 adultos mayores y ellos, son uno de las poblaciones más afectadas por el virus del Covid-19, por lo que, sí está en tus manos cuida de tus abuelos o padres, ahora es cuando más lo necesitan.