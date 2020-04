La Luna ‘se convierte’ en Saturno por una noche.

View this post on Instagram

The night the moon dressed like Saturn⁣⁣ ⁣⁣From afar you may wonder, "Is that an asteroid ring around the moon?". Well, the disguise of this waning moon is actually a thin cirrostratus cloud. The way the cloud interacts with the moon creates a unique display of beauty that steals protagonism from the surrounding stars. Below the moon? The dimly lit silhouette of volcano Pacaya and the Guatemalan highlands can be appreciated.⁣⁣ ⁣⁣⁣ Captured at dawn December 24, 2019⁣ ⁣⁣Web site:⁣⁣ ⁣⁣https://sojuelphotos.com/favoritos/