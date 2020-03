Lamentable que desde Palacio Nacional se tolere violencia de género: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 05 de Marzo de 2020.-El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que desde el Gobierno de la República se esté tolerando la violencia de género, y que no haya respuestas a las demandas de las mujeres.

El Presidente del CEE-PRD, Juan Bernardo Corona, subrayó que para el PRD la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres no es tema de modo, sino que desde hace 30 años asumió la agenda de género, y contrario a lo que ocurre con la Federación, los gobiernos y representantes populares del PRD han asumido esta causa.

Corona Martínez deploró la pasividad y falta de respuesta del Presidente de la República ante las situaciones que se han suscitado en las conferencias “mañaneras”, en donde incluso algunas periodistas como Isabel González y Frida Guerrera, han considerado que son víctimas de incitaciones a la violencia y han sido minimizadas por los compañeros varones.

“Es una burla, es irrisorio que el Presidente no actúe, que no garantice seguridad a las mujeres, que desde Palacio Nacional tolere la violencia de género, pero además, que siendo él quien divide, quien polariza y confronta a la sociedad, ahora salga con amor y paz. Así no MORENA, así no se hacen las cosas, ya asuman su papel y den respuesta a los graves problemas de nuestro país”, expresó.