Llama Silvano Aureoles al INE a no dejarse chantajear por morenistas

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.-Un llamado a la resistencia y a no dejarse chantajear fue el que hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, esto ante las acciones de presión por parte de grupos de MORENA continúan realizando, exigiendo la restitución de las candidaturas de Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio.

“Caer en la descalificación y en la confrontación con los órganos, en este caso los árbitros del proceso electora, se me muy delicado y muy grave. Los órganos electorales y jurisdiccionales deben de aplicar la ley, la ley no se negocia, se aplica y punto. Yo espero que particularmente el INE que ha sido muy agredido por los precandidatos de MORENA, resista y que no lo intimiden”.

Acusó a los morenistas que tratar de aplicar chantaje y presión a través de sus movimientos.

En torno a las amenazas de Félix Salgado, sobre no permitir las elecciones en Guerrero si él no aparece en las boletas, el mandatario esperó que en Michoacán no se den declaraciones similares:

“Es un chantaje del personaje este que todos sabemos tiene problemas de deficiencias mentales, es una amenaza y yo espero que el INE se mantenga firme. Yo espero que no pase en Michoacán porque eso le hace daño a todos, incluidos a los que promueven no respetar la ley y las instituciones”.