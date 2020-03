Llega a Italia el primer avión de ayuda china contra el coronavirus

Italia, a 15 de marzo de 2020.- El pasado jueves llegaron las primeras ayudas a Italia, el segundo país del mundo más golpeado por el coronavirus con 17.600 personas afectadas y 1.266 muertos (250 más este viernes), no han llegado de los otros países de la Unión Europea ni tampoco de Estados Unidos. Frente al silencio de los socios naturales de Roma, el Gobierno de China, donde comenzó la epidemia, ha enviado un avión cargado con 30 toneladas de material médico y un equipo de nueve expertos que ayudarán a tratar a los infectados por el Covid-19.

El aparato, de la compañía China Eastern, aterrizó en la noche del jueves en el aeropuerto romano de Fiumicino procedente de Shanghai con respiradores mecánicos, miles de mascarillas y otros equipamientos médicos para reforzar el sistema sanitario italiano, que se encuentra al borde del colapso en la región norteña de Lombardía, la zona más afectada. Desde este viernes todas las tiendas y negocios del territorio nacional, a excepción de las farmacias, supermercados y puntos de venta de productos de primera necesidad, se encuentran cerrados para intentar que disminuya el ritmo de contagios.

El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, que celebró la llegada de la ayuda china asegurando que «no estamos solos», mantuvo el pasado martes una conversación telefónica con su homólogo en el Gobierno de Pekín, Wang Yi, en la que trataron este y otros envíos posteriores de material. El gigante asiático, que ya ha pasado la fase más dura de la epidemia, se mostró dispuesto a entregar a Italia diverso material médico: 1.000 ventiladores mecánicos, 20.000 trajes de protección, 50.000 pruebas para detectar el coronavirus y más de dos millones de mascarillas, 100.000 de ellas de alta tecnología.

Este equipamiento será comprado por Roma a empresas chinas, que se habrían comprometido a dar prioridad a las peticiones italianas en un momento de extraordinaria demanda internacional de estos productos. «Muchos países suspenden los vuelos y los contactos con Italia, pero nos acordaremos de todos los que han estado a nuestro lado en este momento y lo tendremos bien presente en el futuro», advirtió Di Maio. Paradójicamente, Italia fue de los primeros países occidentales en prohibir que aviones procedentes de aeropuertos chinos llegaran a su territorio. Ahora ha cambiado su perspectiva. Estados Unidos canceló todos los vuelos durante a un mes a Europa desde este viernes, mientras que España interrumpió su tráfico aéreo con Italia el pasado martes. El mismo día Austria y Eslovenia optaron por cerrar en parte las fronteras terrestres con el país transalpino.

El Movimiento 5 Estrellas (M5E), el partido al que pertenece el ministro de Exteriores, mantiene una abierta postura ‘filochina’ que inquieta a los otros países de la Unión Europea. Prueba de esta actitud es que en marzo de 2019, cuando el M5E gobernaba junto a la Liga (ahora lo hace con el Partido Democrático), Roma se adhirió a la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto estrella del presidente del gigante asiático, Xi Jinping, que contempla masivas inversiones en infraestructuras, telecomunicaciones y energía para impulsar las relaciones comerciales entre Asia y Europa por vía terrestre y marítima. Fue así el primer país del G-7 en firmar con China este acuerdo que genera grandes recelos en la Unión Europea y en Estados Unidos.

Los aliados naturales de Roma no se han mostrado en cambio dispuestos hasta ahora a ayudar a Italia en su momento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. «La crisis del coronavirus no es nacional, sino europea. No se debe dejar sola a Roma», advirtió el embajador permanente de Italia ante las instituciones europeas, Maurizio Massari. «Sólo China ha respondido bilateralmente, lo que no es una buena señal de solidaridad de la UE», lamentó Massari en un artículo publicado en la web Politico, en el que denunció que ningún país europeo había respondido a la petición italiana para conseguir mascarillas. Éstas finalmente llegarán de China o serán fabricadas en el propio país, como prometió el primer ministro, Giuseppe Conte, que activó la industria italiana para conseguir la autosuficiencia en sus necesidades de material sanitario.