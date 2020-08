Carlos García /Grupo Marmor

Morelia, Michoacán a 24 de agosto del 2020. –El Consejo Estatal de Morena Michoacán detalló que buscarán que los próximos candidatos a las presidencias municipales y a la gobernatura sean designados por el organismo interno del Partido, por lo que la Diputada Federal de Morena, María Chávez, aseguró que los espectaculares colocados en las calles, no confirma que exista un candidato aún.

José Apolonio Velazquez, presidente del Consejo municipal, aseguró que ese proceso lo designará la Comisión Nacional de Elecciones por lo que coincidió “Todo es a su tiempo, quienes andan poniendo espectaculares y haciéndose propaganda están por su cuenta, quieren posicionarse ante la opinión pública”.

Los representantes de Morena coincidieron en que se deben respetar los tiempos internos para poder dar el nombre de algún candidato a la gubernatura o las presidencias municipales, incluso la diputada federal exhortó a todos los militantes a ser respetuosos de tiempos y formas del Partido para poder elegir a los candidatos, además llamó a cerrar filas para que el próximo candidato o candidata sea directamente emanado de las filas de Morena.

Apolonio Velázquez aseguró que no se aceptarán “dedazos o imposiciones” para elegir a los candidatos, “Somos muy apegados al estatuto(…) adiós las mesas políticas, las candidaturas son por liderazgo y por la opinión de la gente, no vamos a aceptar nombres, ya no más dedazos, ya no más mesas políticas” aseguró.