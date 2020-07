Los Partidos y la sociedad

Christián Gutiérrez.

¿Les interesa la política y no saben por quién votar en 2021?.

Si aún no valoran como interesantes las distintas opciones, lo invito a realizar un ejercicio muy simple, para que tenga un elemento de juicio y pueda elegir: se trata de que analicen el discurso de los Partidos y de los aspirantes para detectar tres cosas:

1. La manera en la que hablan de su relación futura con la sociedad;

2. Si los ofrecimientos a la sociedad, son novedosos;

3. Si los Partidos y aspirantes son congruentes entre lo que dicen de la sociedad y lo que vienen haciendo.

Falta medio año para iniciar precampañas en Michoacán y me parece que varios Partidos y aspirantes ya “van tarde”, para lograr generar un posicionamiento de marca.

¿Cómo saber si los Partidos Políticos o un aspirante en Michoacán ofrece algo novedoso?. En realidad no es complejo, pero le puedo asegurar que en el discurso, aún no hay Partidos que hablen de la sociedad de manera novedosa.

Sus narrativas, están centradas en “lograr unidad y trabajar con sus bases, con los militantes”. La historia se repite: la sociedad no forma parte de sus intereses.

Desde que terminaron las elecciones en 2018, me he dedicado a analizar la comunicación de los Partidos michoacanos y de los que yo sé aspiran a tener candidaturas en 2021. Seguramente se me escapan nombres, pero en general, serán “las mismas caras” los que buscarán cargos públicos. “Perfiles sorpresa”, no detecto.

Hay algo que me preocupa: salvo los aspirantes, Alfonso Martínez y Memo Valencia, los Partidos Políticos no hablan de la sociedad. ¿Aún miden el terreno? Quizá. Apenas la semana pasada detecté que el PRI de Michoacán, colocó el concepto “sociedad”, pero sin novedad.

La realidad, es que prácticamente todos los Partidos y los aspirantes tienden a forzar su comunicación. Su comunicación se basa en lugares comunes como: “trabajaremos con la sociedad”.

Por el tiempo, veo complicado que cambien esto. Ya no tienen tiempo de articularse con la sociedad, salvo que sea con sus militantes y comiencen a exponerlos en fotos haciéndolos pasar por “sociedad”.

Desde 2018, los Partidos Políticos de Michoacán le han apostado a que el Presidente López Obrador, se equivoque. Esa ha sido su “estrategia”: agazaparse para ver qué errores cometen los de enfrente.

Por lo tanto, salir en este momento a decir que estarán de lado de la sociedad, no es creíble. Por el contrario, forzar su comunicación asegurando que harán lo que no hacen, será doblemente peligroso para ellos.

Un marca, es un promesa cumplida. Esta definición tan sencilla, la tomo siempre, porque explica en una frase la clave del éxito para una marca comercial, política o personal.

Arriesgan demasiado con discursos en los que meten con calzador conceptos y lo hacen, porque su pensamiento no ha evolucionado al contexto actual. Creen que poniendo conceptos (significados, se diría en semiótica) en sus narrativas, estos quedarán en el cerebro de los electores. La comunicación política no es magia. Si no hay hechos, la comunicación es humo.

Y si dilatan más, no lograrán cachar votos, más allá de su descafeinado “voto-movilizado-duro.”

El error que cometen, es pensar que lograrán cosas distintas, haciendo siempre lo mismo. El tiempo se agotó para construir una comunicación significativa. Ese es el error de los Partidos y aspirantes.

El error de los ciudadanos, sería no apreciar bien la comunicación de los Partidos y de los aspirantes. Si el concepto sociedad no aparece en los discursos y si no aparece de manera novedosa, valdría la pena castigarlos en las urnas.

Del discurso de los Partidos y de los aspirantes, ya les iré platicando.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

