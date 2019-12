Luego de la derrota Chávez Jr. Quiere la revancha contra Jacobs

Carlos García /Grupo Marmor



Morelia Michoacán a 22 de diciembre del 2019.- Luego de la polémica derrota que sufrió el hijo de la leyenda mexicana Julio César Chávez, el “Junior” ofreció una disculpa a sus aficionados y justificándose de no perder en una batalla justa, ya que después de un codazo que le rompió la nariz no pudo respirar bien y por eso decidió no continuar.

“No se vale que me haya cortado con un codazo, no me siento que el me haya ganado boxeando, yo iba arriba en las tarjetas, pero sino puedo respirar no puedo continuar peleando” comentó Julio a través de un vídeo en sus redes sociales, indicando que se encontraba en el hospital atendiendo las heridas del combate.

Así mismo el Mexicano comentó que no fue justo que no le restarán puntos a su contrincante después de su “pelea tan sucia” asegurando que Jacobs es “Marullero”, también comentó que ninguna de las fracturas que presenta actualmente fue consecuencia del boxeo de su rival, sino de los golpes sucios.

En una entrevista para ESPN el hijo de la leyenda comentó que pretende regresar al ring en marzo del próximo año ya que actualmente se encuentra inactivo por 6 semanas debido a las lesiones, también agregó que le planteará a su equipo organizar una revancha contra Jacobs pero eso dependerá de muchos factores.