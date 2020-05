Madres del SUEUM rechazan felicitación del rector y denuncian ante federación falta de pagos

Las madres de familia del SUEUM rechazaron la felicitación del rector Raúl Cárdenas Navarro en su día.

Mediante redes sociales de manera contundente, las madres trabajadoras respondieron a la publicación hecha por la Universidad Michoacana al exigir el pago de los adeudos del 2019 y las prestaciones de este año.

De manera paralela iniciaron denuncias ante la federación mediante correos electrónicos, al referir haber cumplido, después de haber sido hostigados, con la firma de la reforma jubilatoria desde el pasado 18 de marzo y a casi dos meses, no recibir el pago de salarios y prestaciones de diciembre del 2019 incluído aguinaldo.

Además de que bajo el pretexto de un padrón no recibir prestaciones de este año, como la Ayuda Sindical y Despensa en especie. “La autoridad ha marcado los errores el SUEUM los corrió y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no lo ha hecho, además de que si la autoridad conoce dónde está el error, pues que nos pague a los demás y no a quienes se ha detectado que no son parte del padrón”, demandaron las féminas

Así también el dirigente Eduardo Tena Flores advirtió más manifestaciones y recordó que la Casa de Hidalgo está emplazada a huelga por violaciones para el próximo 15 de junio a las 19 horas.