Marcha “fifí” antiAmlo

Christián Gutiérrez.

Hace unos días, miles de mexicanos (infiero) salieron a las calles de varias ciudades del País a manifestarse en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: el reclamo público, en esencia, fue uno: con pancartas, mantas, claxon´s y gritos, pidieron que el Presidente se vaya de la presidencia, lo cual en realidad no hará el Presidente y tampoco existe la posibilidad formal de que suceda.

Entonces, es importante saber si esta manifestación sirvió o no.

Con la columna política, “Carrera 2021”, inicio una nueva serie de columnas que serán semanales y que solo tendrán una perspectiva electoral, rumbo a las elecciones del año 2021. Prospectaré quiénes en mi visión, tienen mayores posibilidades de convertirse en candidatos y ganadores, y qué Partidos Políticos son los que se van haciendo más fuertes para ganar el poder en 2021. Diré nombres, haré crítica y daré sugerencias para ser más competitivos en las campañas políticas, pero solo desde las ópticas de la neurocomunicación y el neuromarketing políticos; hablaré solo de esto, porque la estrategia y tácticas por tierra para ganar campañas y el poder, no será considerado en esta serie de columnas.

Regreso a la marcha “fifí”.

A los interesados en que Andrés Manuel López Obrador caiga, ¿sirvió o no la marcha del sábado 30 de mayo? Desde luego que sirvió y mucho. Explico el por qué.

Argumentos en contra de la manifestación:

a) Los cercanos al Presidente López Obrador y él, con toda seguridad descalificarán la manifestación, asegurando que con esta marcha solo quedó demostrado el pretendido “Golpismo” de los ”fifís”. A decir verdad, este concepto de Golpismo, ayuda a la narrativa del Presidente y al Storytelling que viene haciendo de manera estratégica.

b) Denostarán la marcha, queriendo hacer creer que una marcha no se realiza en vehículos, mucho menos en carros de lujo (de clasemedieros y ricos).

c) Intentarán hacer creer que fueron muy pocos los que salieron en sus carros y que ellos, los que llevaron a AMLO al poder, son muchos más.

d) Intentarán hacer creer que ellos son los dueños de las calles, de la plaza pública y del concepto “manifestaciones populares”.

En realidad, esta marcha ayuda a López Obrador en un punto que a él le interesa: alimentar su narrativa y que sus seguidores la crean. Veremos porqué.

Argumentos a favor de los que salieron a manifestarse.

a) Inicio con lo básico. Una campaña política y electoral de comunicación, tiene como objetivo ganar un solo terreno: el imaginario colectivo, es decir, lo que la gente guarda en su memoria. Punto.

b) Andrés Manuel López Obrador no tenía rival en el imaginario colectivo, y sigue sin tenerlo, por lo menos entre los Partidos Políticos. Sin embargo, en la sociedad (motivada o no por políticos o Partidos Políticos) ya nació el rival que necesitaba el cuento narrado, pero seguramente él no quiere esto.

c) El Presidente López Obrador tiene un terreno desde donde se mueve con comodidad: el terreno de la confrontación. Ha pasado toda su vida combatiendo, por lo tanto, su experiencia está en la lucha con el otro o con los otros. Los Partidos Políticos están tan desgastados y sin imaginación en su comunicación y marketing, que en realidad no representan a una oposición de peso, sin embargo, ahora sí se vio un rival: la sociedad, que aún no está articulada, claro está.

d) El escenario de confrontación cara-a-cara que le gusta al Presidente López Obrador, está significado por un cuento en donde la pelea es, entre el Presidente de México (el héroe que transformará al País para bien) y entre ciertos políticos, Partidos Políticos y ciertos empresarios (los villanos que tienen sumido a México en la desigualdad y pobreza). Esta narrativa, también es alimentada por el propio Presidente López Obrador al enviar mensajes de librar una batalla entre los que tienen recursos y los que no tienen; entre ricos y pobres; liberales y conservadores; fifís y chairos. En suma, lo que alimenta López Obrador, es una narrativa de choque entre clases sociales, la cual le conviene.

e) ¿Por qué le conviene una narrativa de choque entre clases sociales?. El Presidente Andrés Manuel López Obrador entiende del arte de la guerra. Para unificar el ánimo de tu ejército, debes hacerles ver que tienen un interés común y que solo unidos podrán vencer a los rivales. La guerra, el miedo y el sentimiento nacionalista, son los argumentos comunicacionales más efectivos para agrupar a tu grupo o ejército.

f) Esto lo hace muy bien López Obrador, por eso, a él no le importa en lo absoluto la clase media y la clase alta, porque él sabe que la base de su ejército está en los pobres, entre los que están amarrados a sus programas sociales. A ellos sí hay que motivar y atemorizar, para que se mantengan unidos y con el ánimo de salir a votar en el momento decisivo, a favor de López Obrador.

g) Esto que hace muy bien el Presidente López Obrador, no lo han sabido entender los Partidos Políticos de oposición, por eso sus narrativas son erráticas e intrascendentes. Si en sus narrativas no pelean abiertamente, no lograrán motivar adeptos que tengan el miedo de continuar con el actual régimen. No han sabido conectar una narrativa interesante con el cerebro de los mexicanos.

h) Bien, ¿y entonces por qué sí sirve la marcha “fifí”? Decía líneas arriba, que una campaña es el arte de ganar la mente de las personas, es decir, a través de la percepción, posicionarte como la mejor opción. Por lo tanto, así haya sido en carros o en lo que fuera, los “fifís” tomaron el territorio material (las calles) y el territorio imaginario (la mente) lo cual, de repetirse más veces, podrá generar la percepción de avance, crecimiento y posibilidades de triunfo.

i) En cuanto a marchar a pie o en carros, eso no importa. De lo que se trata es de generar percepción. ¿Cuántas personas se necesitan para llenar, digamos, 10 kilómetros de calle? Un millón o más, quizá. ¿Y para llenar los mismos 10 kilómetros con carros? Seguramente no millones, tan solo decenas o miles. Entonces, salir en carros tienen una gran ventaja: la de comunicar visualmente con mayor contundencia. El chiste es que sea sin acarreos, como hacen los Partidos Políticos.

j) ¿Y qué pasa si el régimen López Obradorista asegura que ellos son muchos más aunque salgan a pie? Lo podrán decir y lo dirán, sin embargo, el quid del asunto para ganar poco a poco el imaginario colectivo estará en la narrativa (cuento narrado) presente y futuro, que deberán hacer los interesados.

k) Algo importante. La marcha “fifí” como le han etiquetado, es el resultado del cansancio de una parte de la población mexicana, y haberla realizado en este momento permite (con estrategia de neuromarketing político) ir generando un “efecto gregario” y hacer crecer de forma exponencial este tipo de eventos y percepción.

l) Por cierto, los Partidos Políticos contrarios al MORENA deberían estar muy preocupados. La manifestación del sábado no tiene que ver con lo que ellos generan. Al contrario, la gente “fifí” (clase media y alta), entre más se manifieste, desplazará más a los candidatos y a los Partidos Políticos tradicionales. Serán los independientes (si surgen) y los Partidos nuevos, los que podrán capitalizar parte de la fuerza de los clasemedieros y de la clase alta (fifís como los califica el Presidente de México), salvo que los Partidos tradicionales sean innovadores.

¿Sirvió o no sirvió la marcha? Sí, pero aprovecharla aún más dependerá de la comunicación que se despliegue de ahora en adelante.

Las ideas y la estrategia es diseñable y aterrizable.

Seguramente los interesados en la política de los Partidos Políticos ya están pensando en qué hacer, con quién y cómo hacerlo para cambiar a su favor la percepción, rumbo a las elecciones del año 2021. Ya les diré cómo los veo.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

www.esferacomunicacionestrategica.com.mx

mail: [email protected]