Margarita vende dulces para sobrevivir, en sus mejores días gana 25 pesos

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La pandemia de Covid-19 dejó a su paso una crisis económica, sufrida especialmente por los pequeños comerciantes que viven al día de sus ganancias. Pese a que las restricciones de apertura son cada vez menos estrictas, algunas personas no consiguen estabilizar sus ingresos y prácticamente luchan por sobrevivir.

En esta ocasión hablamos de la señora Margarita Montes Morales, tiene 65 años, vive con su hijo y todos los días vende dulces, jugos y botellas de agua en la calle Revolución del centro histórico de Morelia. Apenas y saca unos pocos pesos, a veces sólo cinco pesos y en sus mejores días de venta, entre 20 y 25 pesos.

Margarita sabe que la causa de la poca circulación en la economía local es la pandemia:

“A veces vendo cinco pesos, a veces diez. No sé a dónde se fue toda la gente, de por sí Morelia es ciudad de estudiantes y no hay clases, menos gente hay. Antes pasaba mucha gente, estudiantes, amas de casa de iban al mercado, pero ya todo está tan caro, el mercado está casi solo, las carnicerías ya no venden”.

En pequeño puesto muy cerca del mercado de San Juan, ofrece mazapanes, chicles, algunas paletas y dulces de chile. El espacio lo comparte con su hijo “Juanito” de 34 años, quien tiene una peluquería, pero la situación no cambia: pocos clientes y pocos ingresos. “Todos estamos igual”, señala.

Doña Margarita cuenta que ya recibió sus dos dosis de la vacuna Pfizer. Toda una travesía, pues fue el pasado lunes, cuando el módulo de Ciudad Universitaria fue abarrotado por adultos mayores de 60 años

“Fuimos a CU y era un mundo de gente, me fui a las siete de la mañana y salí a las 4:30 de la tarde. Yo soy diabética e hipertensa, ya me andaba desmayando, me puse muy mal pero una persona me compró una botellita de agua y ya me mejoré un poquito”.

El llamado a las autoridades por parte de Margarita Montes es como el de muchos morelianos: que tengan una muestra de compasión y ayuden a los sectores más necesitados y más golpeados por la pandemia.

“Que se compadezcan de uno, ya a nuestra edad ya no nos dan trabajo. Esto está muy crítico, ya no sabemos ni qué hacer”.