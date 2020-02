Maria Sharapova anuncia su retiro del tenis profesional

La tenista rusa Maria Sharapova anunció este miércoles su retiro del tenis profesional, después de cinco títulos de Grand Slam y de colocarse en el puesto número 1 en la lista de la WTA.

La deportista de 32 años ha estado lidiando con problemas de hombro durante años. Sharapova jugó solo dos partidos esta temporada y perdió los dos.

En un ensayo escrito para Vanity FairyVogue sobre su decisión de alejarse del deporte, publicado en línea, Sharapova expone: “¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las pistas en las que has entrenado desde niña, del deporte que amas, que te trajo lágrimas y alegrías, en el que has encontrado una familia y en el que te han apoyado aficionados desde hace 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdónenme. Tenis, me estoy despidiendo de ti”.

Irrumpió en la escena del tenis a los 17 años cuando ganó Wimbledon en 2004 y completó una carrera en el Grand Slam con dos títulos en el Abierto de Francia y uno en el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia, respectivamente.

La tenista, que se mudó a Florida cuando era niña, cumplió una prohibición de 15 meses después de suspender su actividad por una prueba de dopaje en 2016.

Con información de El Financiero