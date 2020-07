Mario Bautista aclara la situación ante denuncias en su contra por abuso sexual

Ciudad de México.- El cantante e influencer, Mario Bautista, tuvo una charla con medios de comunicación, para dar a conocer sus fechas de presentación en la Arena Ciudad de México.

Sin embargo, las preguntas respecto a su escándalo sobre abuso sexual de hace algunos meses no se hicieron esperar, a pesar de que el cantante intentó enfocarse en hablar sobre su proyecto musical.

El pasado mes de marzo, tres chicas menores de edad, habían asistido a una fiesta organizada por el artista, en Acapulco, donde presuntamente fueron abusadas. Tras haberse revelado las acusaciones de las supuestas víctimas, Mario negó todo y advirtió que su equipo tomaría las medidas necesarias.

En su acercamiento más reciente con la prensa, él respondió de manera tajante.

No me gusta aclarar cosas que no son verdad. Yo hubiera dado la cara, pero no me quise involucrar. Yo las veía en la tele y pensaba ‘no puedo creer que exista gente así’, ¿por qué ser así?”

Declaró ante la prensa