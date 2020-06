Marmoleros al borde de la quiebra, sin ventas desde que inició la pandemia

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 18 de junio de 2020.- Pese que las muertes por Covid-19 van en aumento, los marmoleros, que adornan las lápidas en los cementerios, no han registrado ventas desde que llegó la pandemia del Covid-19 a Michoacán, lamentó el trabajo de dicho oficio, Roberto Sánchez Arollo.

En entrevista con Grupo Marmor, el trabajador señaló que su trabajo se ha visto reducido a uno o dos encargos al mes, cuando normalmente atendía hasta ocho servicios mensualmente, dos por semana.

“Nosotros somos los últimos a los que nos pueden ver para hacerles un trabajo, van con las funerarias, con los de las cajas, la gente puede dejar a su muero ahí por años y a nosotros no nos buscan”, refirió.

Con el cierre de los panteones este fin de semana del Día del Padre, Sánchez Arollo se dijo desesperado ante las nulas ventas de sus productos, ya que él es el sustento de su hogar y sin este tipo de servicios “no tenemos ni para llevar de comer”.

Este es panorama que viven los marmoleros de la capital michoacana, que ante el anuncio del Ayuntamiento de Morelia del cierre de los campos santos en fechas como el Día de la Madre y el Padre han perdido importantes ingresos en fechas que solían ser de grandes ventas.

No obstante, declaró que la culpa no es de la administración municipal por el cierre de los cementerios, sino de la pandemia que ha dejado sin recurso a la ciudadanía para acudir a sus servicios.

“Ahorita no vendemos nada, ni desde que empezó la pandemia, todo muerto, (…) culpa no tiene el panteón que no lo abran, sino las cosas que pasan, a quien le vendemos si la gente no viene, si la gente no tiene dinero”, finalizó