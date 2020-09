México: Joven salvó su vida al bajar de un Uber a tiempo; ésta es la historia

Ciudad de México.- Una joven de nombre Lucía, afortunadamente salvó su vida al estar atenta en un viaje de Uber y bajar a tiempo del vehículo.

Lucía notó algo raro desde que subió al auto, que la recogió en el poniente de la Ciudad de México, para que la trasladara a su domicilio, en Ecatepec, Estado de México.

Al subir, el conductor de nombre Gerardo le preguntó si quería que siguiera la ruta o mejor tomaban un camino más rápido, a lo que ella contestó que siguieran la ruta, pero el continuaba insistiendo que se fueran por la autopista México – Pachuca.

“Todo normal, pero noté que no tenía el estabilizador de celular en el tablero para que puedas ir viendo tu ruta, lo tenía en el asiento de copiloto y luego lo puso en su pierna, y yo veía que hacía movimiento de estar mensajeando. Incluso me recorrí en medio para ver su celular, se molestó y lo ocultó. Seguimos avanzando, pero cuando llegamos al entronque de vía Morelos con la autopista México-Pachuca no tomó la ruta recomendada y me alerté”, informó la joven al medio de comunicación El Universal.

Lucía se alertó de que algo no estaba bien, por lo que le compartió a sus contactos la ubicación del viaje y uno de ellos le avisó que el chofer lo había finalizado, pues ya habían llegado a su destino, pero no era así.

En ese momento, mientras el chofer se formaba en la caseta de la autopista México-Pachuca para pagar el peaje, Lucía se bajó.

“En ese momento pensé: si yo paso la autopista hay muchas de salidas para todos lados. Decidí bajarme aunque en ningún momento se portó grosero, siempre estuvo muy calmado, y cuando le dije aquí me bajo, respondió que se orillaba, pero no se detenía, abrí la puerta y me bajé en la autopista mientras avanzaba. Él aceleró, nunca paró”.

Gracias a que siguió su instinto, Lucía está a salvo; la mujer tomó una combi sobre la vía Morelos, en Ecatepec, algo que hoy en día es sumamente peligroso debido a los asaltos a mano armada, misma razón por la que primeramente había pedido Uber.

“Aunque sea por sobrerreaccionar, no están las cosas para decir todo está bien, no pasa nada y exponerte. Me bajé del Uber porque leí algo similar en Facebook. Vi un post parecido antes y es en lo que iba pensando mientras iba en camino y sentía mala vibra o incomodidad, algo me decía que no estaba bien”.

