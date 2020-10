México, primer lugar en el pago de soborno a un funcionario público: Canacintra

Morelia, Mich., 15 de octubre de 2020.- En la presentación de la iniciativa ciudadana “Ya Estamos Hartos”, el presidente en Michoacán de la Canacintra, Abelardo Pérez, señaló que México ocupa el primer lugar en el pago de soborno a un funcionario público y Michoacán ocupa el tercer lugar de percepción en el indicador de corrupción muy frecuente.

Ante el residente nacional de la Canacintra, Abelardo Pérez reconoció que la “pandemia nos vino a sacudir, a sacarnos del letargo de nuestra comodidad, me atrevo a decir que fue el golpe de realidad que todos necesitábamos y por el que ahora digo, a los ciudadanos nos toca hacer nuestra parte, sin colores ni partidos”.

Agregó que en los discursos recientes, “hemos escuchado que el mal de todos los mexicanos, aparte de la inseguridad y la pobreza, es la corrupción que en ocasiones es consecuencia y otras es causante de las grandes carencias que tiene el país”.

En este contexto, dijo que “si bien existen buenas intenciones para el combate contra la corrupción, lo cierto es que la percepción aun es negativa entre los ciudadanos y les comparto un dato del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, el estado de Michoacán ocupa el tercer lugar de percepción en el indicador de corrupción muy frecuente”.

Agregó en este sentido que el ranking de Transparencia Internacional (TI) en su informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” que abarca 20 países del continente, señala que México ocupa el primer lugar en el pago de soborno a un funcionario público.

El líder empresarial apuntó también que los ciudadanos “no podemos seguir como espectadores, es momento de que tomemos acciones en nuestras manos, sin distingos partidistas, colores e ideologías y con la firme convicción de adoptar, una gran enseñanza que esta pandemia nos está dejando; “somos los ciudadanos, unidos, quienes debemos sacar adelante a nuestro país y por ello hay que trabajar los michoacanos por y para los michoacanos.

En otro punto de su discurso, dijo que no es suficiente con sólo decir que la corrupción se barre de arriba para abajo, ya que en dos años eso ha quedado demostrado que no ha funcionado. “También se limpia de abajo para arriba, porque en ello los ciudadanos también tenemos mucho que ver”, dijo.

Ante empresarios, funcionarios estatales y sociedad civil, el presidente de la Canacintra en Michoacán dijo que ante esta situación, “levantamos la voz y decimos “YA ESTAMOS HARTOS”, dejemos de ser espectadores mudos y permisivos de aquello que nos quejamos”.

“No nos atrevamos a quejarnos si no participamos; que no nos atrevamos a emitir una queja sin acción. No tiene sentido”, agregó al tiempo que señaló que la autoridad se cobija en la falta de participación de denuncia, excusándose de que sin ello, no hay delito que perseguir. Por ello hay que tener valor civil para denunciar, dejando de lado la apatía que sigue generando condiciones para que florezca la corrupción”.

“Hoy en Canacintra decidimos pasar del discurso a la acción, de sumarnos, de decir que somos los michoacanos quienes hablamos y damos la cara por Michoacán y por ello digo, a ti corrupto te estamos vigilando y a ti ciudadano honesto, te necesitamos porque para que esto funcione necesita de la participación de todas y todos”, concluyó.