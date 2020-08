Ciudad de México.- Mhoni Vidente ha revelado escalofriantes predicciones para los meses restantes del 2020. A través de sus cartas, ella nos da todos los detalles.

La líder espiritual dijo que los sucesos que se avecinan para la vida en la Tierra serán muy significativos, pues de acuerdo a Mhoni Vidente, una Nueva Era está por comenzar.

Habrá un fuerte enfrentamiento entre la Maldad y la Bondad. Una lucha que será muy reveladora, pues durante este tiempo muchas mascaras se acabarán y una Nueva Conciencia entre Seres humanos comenzará, asegura Mhoni Vidente.

… le está ganando a Dios, a lo divino […] así que no se va a dejar tan fácil. No va a dejar que las revelaciones divinas, no va a dejar que Jesús mismo intervenga. Va a surgir una guerra entre el bien y el mal, entre la maldad y la bondad del espíritu santo. Tengan cuidado, no se hagan presa de Luzbel, no se hagan presa de los demonios de su interior. Aléjense de eso, porque va a ser una perdición total», predice.