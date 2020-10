Mi candidatura debe ser de interés común, no personal: Antonio García Conejo

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 25 de octubre del 2020.- Para el senador de Michoacán por la República, Antonio García Conejo, su intención de obtener la candidatura por la gubernatura del estado debe ser un tema de interés común, más allá de beneficio personal, por lo que insistió en que serán los michoacanos quienes decidirán si su aspiración se hace realidad.

En el marco de su Segundo Informe de Actividades Legislativas en donde resaltó la presentación de propuestas meramente ciudadanas y de beneficio para todos la sociedad de Michoacán y el país, reconoció la disposición qué hay de su partido para dialogar y fijar la ruta política al 2021, resaltando la necesidad de una gran alianza con otras fuerzas.

“Más allá de si me beneficia o no, es un tema de interés común, es un buen paso que dan (…) yo estoy dispuesto a encabezar y a sumar a quien encabece. Hay buena disposición y apoyo de mi partido me hace sentir muy orgulloso de ello, pero no basta con un solo partido, nos unen otras causas para sacar adelante a Michoacán y México”, expuso.

De ahí que por cuanto a su trabajo legislativo en el Senado de la República reconoció no ha sido nada fácil sobre todo por la pandemia para poder recorrer al país y los municipios, “pero hemos podido trabajar a través de las herramientas digitales (…) no quitar el dedo del renglón, insistiendo que el turismo es una fuente importante al igual que las remesas y armadoras de autos, considerar que el turismo es estratégico para la nación”, agregó.

Acompañado por funcionarios del gobierno estatal, diputados locales y su coordinador parlamentario en el Senado, Miguel Ángel Mancera, García Conejo aseguró no quitará “el dedo del renglón” para dar solución a las afectaciones económicas que han llevado al hambre y desempleo para la nación, “hay que apoyar a las MiPymes con créditos blandos, a fondo perdido”.

Finalmente en entrevista previa a su informe adelantó que se irá por la parte jurídica para revertir la extinción de los fideicomisos, ello al considerar que la falta de estos fondos violentan derechos humanos como la educación, información, tener una vivienda, la alimentación y atención cuando hay un desastre natural.