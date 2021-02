“Mi hijo pide justicia”; prorrogan dos meses homicidio de Xitlali

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán. 11 de febrero de 2021.- El juez de control, Félix Cortés Sánchez, concedió una prórroga de dos meses solicitada por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGJE), en el caso del homicidio de la enfermera, Xitlali Elizabeth Ballesteros Heredia, al considerar que aun existen actos de investigación por parte del órgano de justicia.

En la audiencia de las presuntas responsables, Estephani N y Laura N, las consideraciones en torno a la prórroga recaen en que aún falta el registro de datos telefónicos, entrevistas e inspecciones en los lugares relacionados con el asesinato de Xitlali.

Sin que hubiera ninguna posición en contra de la prórroga por ninguna de las partes, el juez determinó que, la solicitud fue oportuna al ser planteada antes del cierre de la investigación complementaria y no se excede del plazo máximo que establece la ley

“Se autoriza entonces la prórroga solicitada durante los próximos dos meses. Las partes podrán llevar a cabo actos de investigación. La investigación complementaria con motivo de ésta prórroga concluirá el día 11 de abril del año 2021”.

Mi hijo pide justicia



Posterior a la audiencia, el ex marido de Xitlali Ballestero dijo en entrevista que tiene confianza en que se le haga justicia a la enfermera.

El hijo de ambos se encuentra recuperándose de la pérdida de su madre, a sabiendas de que una persona cercana a él fue quién cometió el crimen. “Ha sido muy difícil, está en una edad muy difícil. El perder a una madre de esa manera, él mismo saber que las personas que pudieran ser culpables a una de ellas la identifica perfectamente”.

José Luis manifiesta que lo único que su familia busca es justicia:

“Una reparación del daño no puede haber, una muerte no la puedes reparar, por todo lo material, todo el dinero que puedan dar, nunca le van a reponer a su madre a mi hijo (…) La exigencia es que se haga justicia, sea quién sea, que paguen por lo que hicieron, es lo que mi hijo me ha dicho, que él quiere justicia y eso es lo que yo pido, no queremos nada más”.