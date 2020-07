Michoacán: Doña Ángela y “De mi rancho a tu cocina” rebasan los 3 millones de seguidores

Michoacán.- A casi un año de que Doña Ángela lanzara su canal de Youtube “De mi rancho a tu cocina”, la michoacana rebasó los 3 millones de seguidores en la plataforma.

El mes pasado, Doña Ángela fue incluida en la revista Forbes en su lista de las “100 mujeres más poderosas de México”, donde fue reconocida como promotora de la comida rural tradicional mexicana.

“Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 MILLONES en YouTube, estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, mi familia, mi gente, que Dios me los bendiga, me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia; los quiero mucho y Dios que me los bendiga”, escribió la michoacana a través de su Facebook; su publicación en dicha red social ya alcanzó los más de 200 mil likes.

En el canal de Doña Ángela se pueden encontrar recetas de mole, barbacoa y pipián; quesadillas, agua de frutas y café de olla.

