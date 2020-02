Migración de hondureños a Estados Unidos, la fría cara de México

Hace algunos días la organización no gubernamental, Médicos Sin Fronteras (MSF), lanzó un informe llamado “Sin Salida: La crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo atrapada entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica”, donde se muestra una realidad muy triste en nuestro país.

En él, podemos ver los tratos que recibían los migrantes provenientes de América Central, en su paso por México, demostrando el maltrato que recibieron y las condiciones tan indignantes en las que se vieron presentes.

Para hacer el informe, se basaron en 438 entrevistas y también en los testimonios de las personas que pidieron un asilo temporal en el país, los cuales tocan temas polémicos y sin censura, desde violaciones hasta secuestros o incluso, la pérdida de su propia libertad para dejar la nación.

Uno de los testimonios más cabreantes, es el de Ana Paula, una paciente hondureña de la MSF, atendida en el estado de Tabasco, quien relato su trágico caso. Pues, fue violada enfrente de su hijo y su esposo:

“En la entrada de El Ceibo nos asaltaron. Tres hombres nos abordaron, nos robaron todo. Sometieron a todos los que veníamos. Luego me separaron del grupo y me desnudaron frente a mi esposo y mi hijo. Los tres abusaron de mí. No les importó que estuviera mi hijo”, confesó, y explicó:

“Cuando llegamos al albergue y escuché la plática que dieron los Médicos Sin Fronteras sobre los abusos sexuales en la ruta, me acerqué a la doctora. Me dieron atención psicológica y médica para prevenir enfermedades. No me esperaba que fuera a pasar esto. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera venido. Allá no teníamos para comer. No puedo dormir, ya no quiero estar en México, tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo más adelante. Este camino no es fácil. Muchas cosas pasan por aquí. Hombres y mujeres peligran, muchos han muerto. Aún no tengo el valor para subirme al tren con mi hijo”.

Otro de los casos más injustos y sin valores que se muestran en el documento, es el de Juan Antonio, un padre que fue secuestrado junto a su hijo:

“Salí de mi país, logré cruzar México, pero cuando llegué a Nuevo Laredo, unos sujetos me agarraron a mí y a mi hijo. Nos querían secuestrar. Nos hicieron subir a una camioneta. Golpeado y herido, le pedí a Dios que me ayudara. Quise escapar y me tiré sobre ellos cuando abrieron la puerta de la camioneta. Corrí, pero me alcanzaron y me golpearon. Afortunadamente, el Ejército mexicano me rescató, pero mi hijo seguía secuestrado”.

“Me trajeron a la Casa del Migrante, donde Médicos Sin Fronteras me brindó atención médica y psicológica. Dos psicólogos me ayudaron mucho, porque mi hijo seguía en peligro. Me llevaron al área de trabajo social, donde me orientaron. Un día mi hijo apareció en la puerta del albergue. Dios me lo había devuelto”.

Afortunadamente, su pequeño fue rescatado pero no todos corren con esa suerte.

Estos no son los únicos problemas con los que lidiaron los migrantes, en consecuente se vieron involucrados en otras complicaciones, por ejemplo: en los centros de asilo, al tener ciertas restricciones, ya sean de comida, medicamentos, comodidad, demás se han llegado a separar familias. O al menos, esto es lo que nos cuenta la guatemalteca Carmen, también asistida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Durante dos años sufrimos extorsiones. Llegó el día en que ya no pudimos pagar más. Hipotequé mi casa y vendimos todo. Mi sueño nunca fue el americano; yo vivía bien con mi familia, pero ellos (los pandilleros) no nos dieron opción. Queremos seguir las reglas. Aquí nos dieron una visa humanitaria, pero México no es una opción para mi familia. (En la estación de autobuses de Nuevo Laredo) se quisieron llevar a mis hijas. Grité con todas mis fuerzas y logramos escapar. Vamos a esperar aquí como nos lo han pedido, antes de solicitar el proceso en Estados Unidos”.

Muchos de ellos han manifestado su desaprobación al Protocolo de Protección de los Migrantes (conocido como ‘Quédate en México’), expresando que este en sí solo los pone en mayor riesgo, ya que se encuentran fácilmente expuestos a situaciones que ponen en peligro sus vidas. Y para librarse de ellos, es difícil, es como una trampa “sin salida”.

Y tú, ¿Qué piensas sobre el tema?, ¿Crees que el gobierno tendría que tomar otras medidas?, ¿Conoces otras historias como estas?

Redacción: Grupo Marmor/ E.M.A