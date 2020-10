Morelia Acusan a policías municipales de abuso de autoridad

Morelia, Michoacán.- Mediante una denuncia ciudadana, acusaron a elementos de la Policía de Morelia por acoso y abuso de autoridad.

De acuerdo a la información que se ha compartido, los denunciantes detallaron que al filo de las 11:20 pm se encontraban llevando algunos artículos por cambio de casa, sin embargo, a unos metros se había registrado un accidente.

Por lo que la madre del joven afectado se acercó para brindar apoyo por lo que uno de los policías le hizo preguntas incómodas.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 17 de octubre en el Centro de esta ciudad.

La denuncia se cita:

Los hechos como yo los vi fueron así:

Fue el sábado 17 de octubre del 2020 a las 11:20pm aprox.

“Nos estamos mudando de casa y yo le ayude a mi papá a llevar ese sillón que es muy pesado junto con unos amigos míos, mi madre se adelantó para abrirnos en el departamento y meter el sillón pero ocurrió un accidente en la Av. madero entre una moto y un carro y mi mamá se acercó a ver si podía ayudar en algo, pero el policía le hizo preguntas incómodas, se dio la vuelta y lo dejo hablando solo mi papá pues noto eso y nos cruzamos a dónde estaba el policía y mi papá le pregunto que trae que si estaba trabajando o qué onda entonces en eso el oficial le dijo y lo cito “bájale de huevos o hago una llamada y mando a qué te partan tu madre” mi papá le manoteo el celular y le pregunto que a quien le iba a llamar después nos dimos la vuelta se quedó hablando solo el oficial y los pusimos a cargar el sillón, en menos de 1 minuto llegaron más de 30 elementos de la policía y el oficial que les llamo les dijo “es el” y señaló directo a mi papá entonces todos se le dejaron ir a los golpes sin pregúntale nada y yo pues sentí impotencia de ver qué golpeaban a mi papá y lo que hice fue tratar de quitarle a los oficiales entonces también me empezaron a golpear en eso pues para defenderme solté 1 o 2 golpes pero me sometieron y estando tirado en el suelo me siguieron pegando aun cuando ya les había dicho que yo era menor de edad y me dijeron “me vale verga morro pendejo” después me metieron a la camioneta y me acostaron en una camilla que hay ahí, yo estaba de espalda y un oficial me dijo “ahora sí que culero” y me dio una patada en la cabeza estando yo esposado”, (SIC).