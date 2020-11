Morelia Comerciantes del CañaFest amagan con manifestarse

Morelia, Michoacán.- Comerciantes del CañaFest amagan con manifestarse si no los dejan instalarse en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Jardín Morelos, por festejos de la Virgen de Guadalupe.

Fue a través de las redes sociales que se pronunciaron y detallarón, que no aceptarán otra área de trabajo.

“Los comerciantes de la unión Miguel Hidalgo nos pronunciamos a no aceptar otra área de trabajó, va en contra de nuestra única temporada dónde cañeros y cacahuateros hemos aportado a esta bella tradición y es la única temporada dónde trabajamos de esta manera las cañas y cacahuates no tenemos otra área de trabajó solo nos quedará morir de hambre o pelear así que los más 300 personas cada uno con su familia y que conformamos está unió Miguel Hidalgo de la sra. Lilia Aguilar V. Una de las 31 uniones de la confederación y que nos distingue por ser los que tenemos la tradición de cañas y cacahuates saldremos a protestar de manera pacífica a exigir respete nuestro derecho al trabajo incluso pelear por qué se incorporé nuestra tradición como parte de la ciudad que es patrimonio y se que nos distinga por la bella tradición que hemos formado ya incluso atraves de 4 generaciones dónde nuestros abuelos comenzaron, no dejaremos que incluso vidas enteras de familia se pierda!! Estamos conscientes de el peligro latente, !! pero lo que nos está preocupando es el tenor político con que se trata este tema de reubicanos en otro lado,. que en la conexpo no Hay covid-19 y en San Diego si!??? Eso es lo que no nos da la tranquilidad y claro manchado por políticos corruptos dónde ya sabemos que recibió un apoyo económico de un par de millones para campañas de esos que dicen ser nuestros gobernates este dinero que salió de parte de empresarios y del patronato para sacarnos de la área conocida como San Diego y no nos dejaremos ya que nosotros somos familias Morelianos michoacanos y esos empresarios de Monterrey y algunos extranjeros!! Tienen el interés de sacarnos de esta nuestra tradición”, se lee en un post que acompañaron con unas imagenes del CañaFest.

Cabe mencionar, que el pasado miércoles Agentes de la Policía de Morelia y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colocaron un cerco perimetral con vallas alrededor del Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel con la finalidad de evitar la instalación de comerciantes y así evitar la propagación del coronavirus.