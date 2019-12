Mujer graba a hombre que la acosaba en una plaza de Guanajuato

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2019.- Una mujer mexicana compartió cuatro videos en los que se ve cómo un sujeto la acosa y hasta ofende en una plaza comercial de Guanajuato.

Este es el tipo que es mi acosador lo corrí de comer cerca de mi y se puso enfrente. Se llama jaime Alvaro rivera Gomez y si, fue mi ex y ahora acosador pic.twitter.com/s84mvfIax2 — flaca del mal (@PequeeBonn) December 23, 2019

“Este es el tipo que es mi acosador. Lo corrí de comer cerca de mí y se puso enfrente. Se llama Jaime Álvaro Rivera Gómez y sí, fue mi ex y ahora acosador”, menciona la chica en sus redes sociales.

En las imágenes que compartió se ve cómo el sujeto se sienta cerca de ella, a pesar de que no es bienvenido. También se escucha cómo se burla de lo que come y de su físico.

“Tienes más de seis meses persiguiéndome afuera de mi casa, afuera del trabajo. ¿Por qué te vienes a sentar aquí? No quiero que te sientes aquí. Vete, vete, vete. Lárgate, lárgate”, le dijo la mujer en uno de los videos.

Porfa difundan la cara de este tipo es mi acosador y ya me tiene harta pic.twitter.com/zENtxCPxf5 — flaca del mal (@PequeeBonn) December 23, 2019

“En el momento que quise dejarlo por agresivo aunque jamás me golpeó sí me jaloneo, empezó a amenazarme con difundir videos míos”, relató en redes sociales.

“Por miedo a que lo hiciera regresé con él, y así me mantenía a fuerza hasta que me harté y decidí alejarme de manera definitiva. Siguió el acoso y decidí denunciar, pero como no llevaba golpes dijeron que no podían hacer nada”, añadió.

La joven aseguró que el sujeto la persigue a pie y en carro. No la deja en paz ni un sólo momento.

“Últimamente mi vida es así, esconderme, siempre estar cuidándome la espalda y tratar de llamar la atención de alguien para que pare esto”, denunció.

Aquí les presento su cara. Como se hace cuando tipos así no te quieren dejar en paz?? pic.twitter.com/Q3aVQFWWFG — flaca del mal (@PequeeBonn) December 23, 2019

Con información de Sin Embargo