Mujer lanza cerveza en estadio y por poco provoca una riña entre aficionados

Carlos García /Grupo Marmor

Morelia, Michoacán, 22 de enero del 2020.- El partido entre chivas y dorados en los octavos de final de la Copa Mx, fue sede de una peculiar escena por parte de una aficionada, la situación se dio a conocer por medio de una historia de Instagram donde se puede observar a la joven aventando un vaso con cerveza a otros aficionados, para que momentos después sus amigos celebren sus actos.

Instantes después de esta acción la misma cuenta de Instagram grabó otra historia donde aparecen varios aficionados insultándose y reclamando el impacto de un vaso con cerveza, mismo que fue el que la aficionada aventó momentos previos.

En el video se puede escuchar como ella se hace responsable del acto, sin embargo no se lo indica a los afectados y aún así los incita a la violencia. Muchos usuarios a través de las redes sociales reprocharon la actitud de esta mujer, ya que pudo provocar una pelea entre aficionados.

“No sé ustedes pero a mí me encabron*n esas actitudes, tal vez no haya sido un buen partido, pero qué necesidad hay de provocar a alguien más? Y sea cuál sea el trasfondo, son actitudes totalmente reprobables, además uno como hombre qué puede reclamarle hoy en día a una mujer? 🤦🏻‍♂”, señaló un usuario molestó en redes sociales.

Sin embargo después de todos los malos comentarios Andrea Buenrostro, creadora del video decidió defender a su amiga Aranza Sánchez, la cual fue la que aventó el vaso a los aficionados.

“Relájese un chingo, van al estadio no van a misa, a mí ya me ha tocado que me avienten vasos y no me enojo. El que se agüita pierde”, comentó Buenrostro quien muchos aseguran ser ex pareja del jugador chivista, Javier Eduardo López.