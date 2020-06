Multas de más de dos mil 500 pesos a chóferes de transporte público que no usen cubrebocas

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 25 de junio de 2020.- A todo aquel chófer de transporte público que no porte cubrebocas al estar prestando su labor, se le impondrá una infracción de hasta 30 Unidades de Medida Actualizada (UMAS), es decir, dos mil 600 pesos, así lo aseguró el titular de la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), Marco Antonio Lagunas Vázquez.

En entrevista, el funcionario estatal reconoció que esta sanción se aplicará sólo si los conductores se niegan a acatar la instrucción no sólo estatal sino federal del uso obligatorio del cubrebocas como medida de prevención a los contagios de Covid-19.

Al momento, sólo dos trabajadores del volante han sido multados, ya que según lo dicho por Laguna Vázquez, la COCOTRA ha estado en pláticas constantes con los representantes de combis y urbaneros con la finalidad de que se acate la medida al 100 por ciento.

A razón de ello, precisó que ninguno de los choferes, de las más de 40 rutas de combis y 15 de camiones urbanos, han resultado enfermos de coronavirus.

En el caso de la ciudadanía que aún no atiende la medida de usar el cubrebocas en todo momento, el titular de la COCOTRA aseguró que los chóferes están en todo su derecho y obligación de negarle el servicio a la ciudadanía.

“Se debe evitar que la gente no use, la idea es que todas las rutas jalen parejo, no se vale que algunos nieguen el acceso y otros no, es así, no se permite el acceso al transporte público sin cubrebocas”, recalcó.