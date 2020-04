Necesario regresar los recursos que se quitaron al sector salud

Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2020.- Es necesario que se regresen los recursos que se recortaron al sector salud, sobre todo ante este momento inédito que sufre la humanidad a causa del Coronavirus o Covid-19, solicitó Eduardo Orihuela Estefan, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso del estado.

“La omisión, la torpeza y la indolencia desde el poder público son igual de peligrosos que la transmisión de la enfermedad, con el agravante que estos tienen repercusiones a largo plazo afectando generaciones enteras”.

Hoy, dijo, no es momento de acusar al pasado o de evadir las responsabilidades; lamentó que para el presente año la Dirección de Epidemiología, área a cargo de atender toda la emergencia epidemiológica del COVID-19, sufrió un recorte de casi 57 millones de pesos en su presupuesto, a su vez, los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad que actualmente atienden los casos de la enfermedad causada por el virus en mención, también sufrieron un recorte por alrededor de 4 mil millones de pesos.

La austeridad mal implementada se convierte en austeridad que cuesta vidas, sentenció Eduardo Orihuela, al tiempo de alertar que de la forma en que respondamos a la actual crisis sanitaria y económica dependerá el futuro de una generación completa de mexicanos, de michoacanos.

En plena coincidencia con el resto de los legisladores de la bancada del PRI, indicó que el reto de salud actual ha puesto en duda la capacidad de respuesta del Estado mexicano. La incertidumbre ha dominado ante los cambios permanentes en la comunicación oficial de la federación. Hoy no hay claridad por ejemplo sobre las pruebas que se realizan y las que no, tenemos números poco claros en el reporte oficial de casos probables, de contagios y de muertes. Se utilizan métodos estadísticos sin rigor técnico que disminuyen su credibilidad.

Los trabajadores del sector salud, abundó Orihuela Estefan, médicos, enfermeros y enfermeras, personal de limpieza, administradores, que se encuentran al frente de esta batalla, han evidenciado la carencia de equipo para protegerse ocasionada por una falta de preparación a una crisis sanitaria que se anunciaba desde hace meses. La respuesta oficial ha sido la de evadir responsabilidades y aminorar el problema con la importación de equipo donado de China que en muchos casos ha resultado inservible para la situación que se vive en los hospitales.

En el ámbito educativo, agregó, es necesario garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y de conocimiento durante el actual ciclo escolar; debe ser una de las prioridades como nación. Pero también tomemos decisiones oportunas que den certeza a los maestros, padres de familia pero sobre todo a los estudiantes.

La Secretaría de Educación dio a conocer el lanzamiento del programa “Aprende en Casa”, el cual consiste en contenidos educativos que se transmitirán a través de internet y televisión, sin embargo si observamos las cifras del INEGI, encontramos que 44 por ciento de los hogares de Michoacán no cuentan con conexión a internet, 7 por ciento no cuentan con televisor, y del restante 93 que sí cuenta con televisor, la mitad es de tipo analógico, por lo que no puede recibir la señal digital de Canal Once.

En consecuencia, señaló Orihuela Estefan, la educación es un tema prioritario que, de no atenderse correctamente, genera importantes desigualdades desde temprana edad, las que se agravan a lo largo de la vida mediante falta de oportunidades laborales y el difícil acceso a una vida de calidad.

Aunado a lo anterior, al día de hoy, cerca de 400 mil trabajadores han sido despedidos y millones más están en riesgo de perder su empleo en el corto plazo, cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas están al borde de la quiebra por todo el territorio michoacano, hay millones de comerciantes informales en desasosiego sin medida alguna que los proteja.

“El país está lleno de incertidumbre por políticas que no han hecho más que ahondar la crisis económica que ha llegado con toda su fuerza, crisis que será la más profunda desde la Revolución Mexicana y debe ser atendida, al igual que la de salud, con la mayor de las responsabilidades por encima de cualquier ideología. Es peligroso el camino de un gobierno que confunde derechos laborales con privilegios o canonjías y empieza a eliminarlos al amparo de una crisis que no se resolverá con mayor austeridad”.

Finalmente indicó que en días pasados el PRI ha presentado 15 propuestas para atender de manera integral la crisis sanitaria y económica actual, entre las que se encuentran establecer un programa de empleo temporal, ampliar a 4 meses el programa de adultos mayores, otorgar 5 mil pesos a las familias de pacientes con COVID19, otorgar apoyos de liquidez a las empresas, apoyar y respaldar a los productores y campesinos, aplazar por 6 meses el pago de las cuotas obrero-patronales, diferir el pago provisional del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado por los próximos 3 meses.

Además, eliminar el cobro de la energía eléctrica por los próximos 4 meses, y el cobro de los derechos de agua por los próximos 3 meses, otorgar un bono de riesgo a los médicos, enfermeras, enfermeros y camilleros, implementar un programa de pruebas masivas de detección de COVID19, establecer una convocatoria nacional para impulsar la fabricación de ventiladores mecánicos, duplicar el presupuesto asignado a la prevención de violencia de género.