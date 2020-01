No a la guerra, si a la paz: AMLO

Jaciel Segundo /Grupo Marmor

Morelia, Michoacán a 08 de enero 2020.- En su tradicional conferencia mañanera en el Palacio de gobierno de la capital del país, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles estar a favor del diálogo y la paz e indicó que se inclina por buscar soluciones pacíficas, luego del ataque iraní a bases estadounidenses en Irak.

“Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, sí a la paz”, señaló el titular del ejecutivo federal

Cabe destacar que esta declaración se da en el marco de las acciones que realizará Irán, quien disparó una serie de misiles contra dos bases aéreas estadounidense-iraquíes el miércoles por la mañana (hora local de Bagdad), informó el Pentágono el martes.

Lo anterior es la primera respuesta iraní al asesinato del general Qassem Soleimani por parte de fuerzas estadounidenses, ocurrido la semana pasada.