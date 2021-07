“No ando dolido, es un tema de seguridad nacional”, reitera Aureoles

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- En su visita al Senado de la República, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que su lucha en Ciudad de México por denunciar lo ocurrido en la jornada electoral, no es un tema de elecciones sino de seguridad para el estado y todo el país.

Acompañado por los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, el mandatario dijo que no está “dolido” porque el candidato que representaba a la alianza haya perdido:

“Yo no ando litigando la elección, lo que destaco es que a Michoacán no deben de regresar el narcogobierno. Es un tema de seguridad nacional, no es un tema electoral, porque luego pareciera que yo ando dolido, eso es lo que dicen los adversarios, que ando dolido porque no ganó mi candidato; no es un tema de una elección, es la pérdida de la libertad ciudadana y el sometimiento, que la sociedad se convierta en rehén del crimen organizado”.

Ante los medios nacionales anunció la presentación de una serie de reformas y modificaciones al Código de Procedimientos Electorales, al Código de procedimientos penales, a la Ley de Delitos Electorales, entre otras, para asegurar las próximas elecciones de la intromisión del grupos delictivos. Entre las propuestas destaca la incorporación del tipo penal del “terrorismo electoral”.

En la Cámara de Senadores, Aureoles Conejo, fue recibido por Ricardo Morreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y por Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva.